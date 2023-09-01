MLB》二刀流的特有現象 天使捕手曝大谷翔平的「局間溝通法」

大谷翔平與歐哈皮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）去年被費城人送來安納罕，今年一度是大谷翔平主戰捕手，有機會近距離接觸這位二刀流巨星，他也相當珍惜。

歐哈皮在今年肩膀受傷、進入傷兵名單前，與大谷搭檔4場先發，合計21局僅失2分、默契不俗。事實上，大谷今年多半是自己「配球」，他會戴著電子投捕暗號裝置（PitchCom），記住每個球種的位置，在投球前按下按鈕傳送給捕手，讓捕手得知自己要投出的球種，不過在歐哈皮傷癒回來後，面對第二輪的打線時，已經可以由他直接打暗號，顯見默契已愈來愈好。

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「他不僅要記住（擔任指定打擊時）要面對的投手，」歐哈皮對大谷翔平的二刀流讚嘆表示，「還要記住9名打者，太強了。」

由於二刀流身分，大谷翔平不像一般投手在球隊進攻時可以與捕手進行局間討論，歐哈皮就透露，如果該局必須上場打擊時，大谷也會視情況、透過翻譯水原一平傳話，來進行必要的溝通。

大谷翔平受到韌帶撕裂影響、本季不再登板，加上季末即將成為自由球員，能否續留天使還是未知數，對於未來是否能再有與這位奇才搭檔的機會，歐哈皮說，大谷翔平締造的成就有目共睹，「當我回頭看，我才知道他帶給我如此多啟發，我從來不會將（與他合作的機會）視為理所當然。」

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