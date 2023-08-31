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PLG》攻城獅不忍了！呼籲林秉聖9／1履行合約 未到將採法律行動

2023/08/31 17:20

林秉聖。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG新竹攻城獅在8月中旬宣布簽下原屬T1聯盟中信特攻的林秉聖，只是後來林秉聖拒絕加盟，日前T1台北台新戰神對外公開本土陣容，直接把林秉聖納入陣中，如今攻城獅忍無可忍，今天發聲明呼籲林秉聖需於9月1日履行合約，若人未完成報到，會窮盡一切法律手段，禁止林秉聖在其他球隊登錄與出賽。

攻城獅第一點聲明表示，本公司始終認為事件背後核心問題是台新球團的惡意挖角，而非單純球員林秉聖的履約爭議。球員本身沒經紀公司，且缺乏法律常識。台新作為大型金控集團的組織成員，不但不願公開面對輿論，私下煽動球員違約，且持續躲在球員身後，將球員推上火線，要求他方對其惡意挖角的球員提告。一個大型金控集團，竟意圖讓球員獨自承受法律責任及輿論的指責壓力，相信不只是攻城獅球團無法接受，社會也自有公論。

攻城獅第二點聲明指出，惡意挖角是法律所明文禁止的行為。當年棒球的台灣大聯盟以高薪利誘，並惡意挖角已與他球團簽約之中華職棒球員，即遭法院判決認定屬於公平交易法所禁止的不公平競爭行為。台新球團母公司自詡是秉持誠信的大型金控集團，但卻默許旗下孫公司以惡意挖角與鼓勵違約進行戰力補強，此精神不僅違反其自稱的品牌願景與使命，且該如何說服大眾台新金控為「值得信賴」的金融機構？

攻城獅第三點聲明指出，他們再次正告台新球團，盡速出面正視問題、解決問題，切勿在惡意挖角之後再躲在球員背後逃避責任；也不要將本公司對球員的保護及善意，錯當成本公司的軟弱。

針對林秉聖部分，攻城獅要求林秉聖在今年9月1日合約正式履行日起，正式向攻城獅報到。若林秉聖沒有依約報到，將對林秉聖提出民事與刑事告訴，針對本球團損失，提出高額損害賠償，並窮盡一切法律手段，禁止林秉聖在其他球隊登錄與出賽。

針對台新球團方面，攻城獅將以民法中的共同侵權行為，向台新求償。另外也將依違反公平交易法第 25 條之不正競爭，向公平交易委員會提出檢舉，並向法院提出告訴。

攻城獅強調，對台新球團惡意挖角事件，不應該縱容台新身為大型金控集團，無視法律精神，意圖讓民眾淡忘後合理化惡意挖角和鼓勵違約的行為，此等行為將破壞台灣籃球近年得來不易的舞台。

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