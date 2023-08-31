中職Live》林立、陳俊秀8下逆轉戰局 桃猿擊敗統一拿下4連勝

第九局（獅7:8猿）

9上，桃猿更換投手陳鴻文，陳重羽四壞保送，林靖凱游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，一壘跑者因選手暴傳上二壘，邱智呈投手前滾地球出局，唐肇廷本壘後方飛球出局，比賽結束。

第八局（獅7:8猿）

8上，一出局後，邱智呈中外野落地安打，陳重廷遭觸身球，陳傑憲游擊滾地球形成內野安打，桃猿更換投手賴鴻誠，蘇智傑四壞保送，三壘跑者回來得分，郭阜林游擊飛球出局，林益全中間方向安打，二三壘跑者回來得分，林子豪中外野飛球出局。

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8下，統一更換投手邱浩鈞，兩出局後，朱育賢四壞保送，林立右外野二壘打，二壘跑者回來得分，統一更換投手劉軒荅，廖健富遭敬遠四壞，陳俊秀中間方向安打，二壘跑者回來得分，一壘跑者於三壘遭觸殺。

第七局（獅4:6猿）

7上，一出局後，林益全中外野一壘打，林安可三振出局，跑者盜壘成功，陳重羽游擊滾地球出局。

7下，廖健富左外野安打，陳俊秀三壘滾地球出局，梁家榮右外野安打，二壘跑者回來得分，林子偉左外野飛球出局，林承飛出局。

第六局（獅 4: 5猿）

6上，桃猿更換投手曾仁和，統一打線三上三下。

6下，統一更換投手楊孟沅，梁家榮四壞保送，林子偉本壘飛球出局，統一更換投手江承峰，林承飛右外野二壘打，林泓育三壘方向穿越安打，兩位跑者回來得分，成晉左外野二壘打，二壘跑者回來得分，統一更換投手李其峰，陳晨威中外野飛球出局，林立游擊滾地球出局。

林泓育。（記者塗建榮攝）

成晉。（記者塗建榮攝）

第五局（獅 4: 2猿）

5上，一出局後，林安可一二壘間穿越安打，陳重羽右外野飛球出局，林靖凱安打，樂天更換投手王志煊，邱智呈三振出局。

5下，一人出局後，林立中間方向安打，廖健富內野高飛球出局，陳俊秀三振出局。

第四局（獅 4: 2猿）

4上，兩出局後，蘇智傑右外野落地安打，郭阜林二壘滾地球出局。

4下，陳俊秀左外野一壘打，梁家榮一壘方向強襲二壘打，林子偉左外野安打，兩位跑者回來得分，林子偉趁傳上二壘，林立三振出局，宋嘉翔二壘滾地球出局，成晉中外野飛球出局。

林子偉。（記者塗建榮攝）

第三局（獅 4:0猿）

3上，蘇智傑右外野飛球落地形成安打，郭阜林因二壘手傳球失誤上壘，林益全一壘方向內野安打，林安可三振出局，陳重羽三游間穿越安打，三壘跑者回來得分，林靖凱三振出局，邱智呈左外野飛球出局。

3下，桃猿打線三上三下。

第二局（獅 3:0猿）

2上，兩出局後，陳重羽中右外野三壘打，林靖凱游擊滾地球形成內野安打，三壘跑者回來得分，邱智呈右外野兩分砲，陳重廷右外野安打，陳傑憲左外野飛球出局。

邱智呈開轟。（記者塗建榮攝）

林靖凱。（記者塗建榮攝）

2下，林承飛四壞保送，宋嘉翔左外野飛球出局，成晉游擊滾地球形成雙殺。

第一局（獅0:0猿）

1上，邱智呈遭觸身球，陳重廷四壞保送，陳傑憲一二壘間穿越安打，蘇智傑左外野飛球出局，郭阜林中外野飛球出局。

1下，一出局後，林立右外野落地安打，廖健富四壞保送，陳俊秀四壞保送，梁家榮一壘滾地球，本壘跑者出局，林子偉三振出局。

統一獅先發打序

1 邱智呈 RF

2 陳重廷 2B

3 陳傑憲 CF

4 蘇智傑 LF

5 郭阜林 3B

6 林益全 1B

7 林安可 DH

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：克維斯

克維斯。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 LF

2 林立 CF

3 廖健富 DH

4 陳俊秀 1B

5 梁家榮 3B

6 林子偉 2B

7 林承飛 SS

8 宋嘉翔 C

9 成晉 RF

先發投手：霍爾

霍爾。（記者塗建榮攝）

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