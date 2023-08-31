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WTT挑戰賽》5局大戰逆轉克羅埃西亞老將 林昀儒挺進男單16強

2023/08/31 17:50

林昀儒逆轉擊敗克羅埃西亞老將賈西納，晉級男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第9的「沉默刺客」林昀儒，今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪，激戰近1個小時，才以3:2逆轉克羅埃西亞老將賈西納，豪取對戰6連勝，16強將遭遇日本T聯賽木下東京隊隊友及川瑞基。

世界排名57的及川瑞基，首輪以直落三爆冷擊退世界排名27的南韓名將李尚洙。

林昀儒過去和世界排名55的賈西納交手5次還未嘗敗績，包括去年新加坡大滿貫賽、布達佩斯球星挑戰賽兩度擊潰賈西納。

今天再度交手，賈西納有備而來，首局的發球策略有效的限制林昀儒的招牌反手擰，小林在8:8時連續正手搶攻失手，以8:11先丟1局。

第2局，林昀儒逐漸找回自己的節奏，在開局1:5落後下先追成7平，7:9落後時再打出一波4:0攻勢，11:9扳回一城。

第3局戰況詭譎多變，林昀儒延續上一局的追分氣勢，6:0完美開局，打出跨局連得10分的高潮，但賈西納也沒就此放棄，一路追成7:5，逼得小林叫出暫停，恢復比賽後，賈西納又是連續兩顆擦網幸運球，以8:7反超並以10:9搶先聽牌。小林雖利用果決的接發球起板攻擊，連續化解2個局點，最後仍以12:14失守。

林昀儒在第4局重整旗鼓，5:4時展現精湛的反手拍威力，以一波6:1的攻勢，11:5再度扳平戰局。

決勝局，雙方一路纏鬥至6:6，林昀儒在9:8領先時正手發球搶攻得手，拿到賽末點，隨後再祭出拿手的接發球反手擰，迫使賈西納正手回擊掛網，11:8驚險逆轉。

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