男籃世界盃》終於贏了！中國逆轉安哥拉 本屆首勝總算開胡

中國隊胡金秋（右）繳出全隊最高20分。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國隊今天迎來世界盃17到32名排名賽首戰，在胡金秋和李凱爾聯手拿37分帶領下，終場以83：76逆轉安哥拉，首勝總算開胡。

中國男籃今年找了歸化球員李凱爾助拳，無奈在世界盃小組賽仍是3戰全敗，只能打17到32名排名賽，今天迎戰在A組拿下第3名的安哥拉。

請繼續往下閱讀...

安哥拉開局一路領先，但在第2節尾聲陷入亂流，中國靠著李凱爾關鍵上籃拿下超前分，雙方在上半場打完戰成45：45平手。其中中國隊李凱爾在前兩節繳出全隊最高10分，安哥拉則是以費爾南多（Bruno Fernando）11分最高。

易籃後，中國隊延續上半場尾聲的追分氣勢，第3節打出24：14攻勢，一舉逆轉超前，且決勝節防守上壓迫對手，讓安哥拉多次失誤也無力扭轉戰局，中國隊收下本屆世界盃首勝。

中國隊胡金秋繳出全隊最高20分，李凱爾17分次之；安哥拉鄧道爾（Childe Dundao）進帳全隊最高17分。

根據巴黎奧運參賽資格規定，非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳隊伍可以直接取得巴黎奧運參賽門票，美洲和歐洲則是取前兩名，因此即便落入排名賽，中國仍可以為奧運門票努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法