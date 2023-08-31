登峰造極排球》東山女排全勝封后 喊話HVL也要繼續贏下去

東山高中女排拿下冠軍。（登峰造極排球邀請賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕登峰造極青年排球邀請賽今進行最後一天賽程，女子組東山高中以25：16、25：21、25：9擊退鶯歌工商，以5連勝不敗姿態拿下后冠。東山教練林雍順賽後喊話，接下來的比賽（HVL）也要繼續贏下去，「全勝啦！」

邀請賽今在台北體育館4樓進行最後一天賽程，台北鯨華女排隊和公益明星隊在下午也進行表演賽，連續兩年用實際行動推廣排球。

請繼續往下閱讀...

今天的東山高中和鶯歌工商之戰，恰巧也是上學年111學年度HVL女子冠軍戰組合，當時鶯歌榮獲隊史首冠。

對於今天的比賽有沒有抱著「復仇」的心態，東山主攻手許芳閩說：「有，當然有。」高三的許芳閩說，去年參加登峰造極青年排球邀請賽，表現沒有很理想，今年全力以赴，拿下冠軍也算是彌補去年的遺憾，而接下來最大的目標，就是新學年的高中排球甲級聯賽（HVL）。

許芳閩在今年成為U20培訓隊一員，累積了和國外球隊交流的經驗，她也下定決心信心喊話，「高三了，當然是帶領著學妹拿冠軍（HVL）、拿最好的成績。」

第二屆登峰造極青年排球邀請賽在今落幕，東山教練林雍順也感謝中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會，「讓我們能夠打到這個很高層級的比賽，包含安排賽程、場地等等都很舒適，在國內應該是數一數二高等級的球賽。」

女子組最終排名依序為：東山高中、內湖高中、華僑高中、鶯歌工商、中山工商、南湖高中。

男子組部份，豐原高商和華僑高中重演上學年HVL冠軍賽戲碼，豐商最終以25：18、29：31、26：24、25：22，也以全勝姿態首度贏得登峰造極冠軍。豐商教練焦璿誠更要把冠軍，獻給新任校長賴炘棠。

對於這幾天透過登峰造極的「驗收」，焦璿誠認為，其實球員在陷入逆境中的時候，有慢慢的調整起來，但還是欠缺一開始在場上就先聲奪人的氣勢和專注。

不過華僑畢竟是去年登峰造極和上學年HVL的冠軍，焦璿誠表示，球員當然有想要把比賽贏下來的企圖心。對於新學年，焦璿誠說，除了按部就班，目標重返榮耀，更鼓勵學生要享受場上的氣氛，因為教練、學長、同學之間在場上展現的凝聚力，是很難能可貴的。

男子組最終排名為：豐原高商、華僑高中、麥寮高中、內湖高工、屏榮高中、龍津高中、頭城家商、明德高中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法