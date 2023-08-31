U18世界盃》日本隊甲子園球星來了！ 明首戰西班牙

U18世界盃日本隊。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕U18世界盃棒球賽最受關注的外隊，應該是由甲子園大賽的菁英選手組成的日本隊，包括剛在甲子園爆紅的「美白王子」丸田湊斗等未來之星都登台，9月1日（五）將首度亮相，出戰西班牙隊。

日本隊分組5場預賽都安排在天母球場，是日本僑民最多的地區，又都是晚場比賽，可望有眾多日本球迷來為故鄉子弟加油。

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獲得夏子甲子園亞軍的仙台育英有最多的4人入選日本隊，冠軍慶應義塾則只有丸田，丸田在甲子園大賽打擊率0.409，並在冠軍戰打出首局首打席全壘打，加上外型俊俏，又有棒球選手少見的超白皙膚色，掀起一波「美白王子」風潮，個人IG追蹤人數成長數十倍，預計將擔任日本隊開路先鋒。

日本隊最受矚目的投手則是來自棒球名校大阪桐蔭、被譽為「高校四大天王」之一的左投前田悠伍，他最快球速149公里，拿手變化球則有變速球和滑球，曾代表日本隊贏得U15世界盃冠軍，雖然高三這一年表現較不穩定，日本隊仍將借重他的國際賽經驗，日前他也在對日本大學代表隊的熱身賽先發2局無失分，投出3次三振。

來自履正社的內野手森田大翔高校時期共擊出34支全壘打，在甲子園大賽曾連2場開轟，日本隊的3場熱身賽都由他擔任第4棒，對駒澤大學4打數擊出2支二壘打，他表示：「台灣之行贏球是最重要的，我將盡我所能去拿下勝利。」

U18世界盃日本隊。（記者陳志曲攝）

甲子園球星組成的U18世界盃日本隊來勢洶洶。（大會提供）

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