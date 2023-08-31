棒球》美國大聯盟專家場勘大巨蛋報告出爐！ 提出4部分改善建議

大聯盟專家針對人工草皮等現場設施提供建議。（遠雄提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen今年7月受遠雄邀請，赴台北大巨蛋針對球場提供專業諮詢及檢測場勘，如今遠雄已收到MLB專家顧問場勘大巨蛋球場的專業意見回饋，包含場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠四部分提出改善建議，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，建議調整內容多為原規畫、正進行中，但尚未完成的工項。

MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen棒球場務專家生涯超過25年，為BrightView公司運動草坪事業部總經理，是位擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家，當時Chad Olsen勘查完還直呼：「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來。」

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楊舜欽表示，Chad Olsen主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠四部分提出改善建議，包括場地標線測量，業已安排廠商美津濃精準丈量後調整，草皮下方填充物及紅土，將會依人工方式檢視後填補，另外牛棚及室內打擊籠防護網，也會依專家建議調整高度。

至於外界關心的天花、座椅顏色，楊舜欽指出，將待試營運階段透過測試，綜合實際人數及球場燈光等變數調整，並彙整球員實際反饋、及專業意見再做修正。

楊舜欽強調，整體來看，勘測後結果，大巨蛋符合專業期待，遠雄也將持續聽取各界意見來做改善，成就台灣首座國際級的室內棒球場。

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