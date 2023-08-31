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日職》昨敲安今未獲先發機會 王柏融代打無功而返（影音）

2023/08/31 21:05

〔體育中心／綜合報導〕火腿今續戰羅德，昨天敲安的台灣好手王柏融今替補出賽、代打未有建樹，火腿終場以4：6敗下陣來。

火腿今首局攻勢猛烈，單局4支安打攻下2分、2局再靠郡司裕也的適時安打取得3：0領先。

羅德則在2局下先靠開路先鋒友杉篤輝的安打破蛋，下一局中村獎吾再敲陽春砲助隊追到1分差。4局下羅德攻勢再起，山口航輝左外野方向長打直接一棒逆轉比數，羅德取得4：3超前。

火腿5局上展開反攻，清宮幸太郎敲出此役第2支長打、下一棒萬波中正也補上一支安打，上川畑大悟在一三壘有人之下敲出中間方向追平安，雙方來到4：4平手。

7局下羅德發動速度戰，山口航輝敲安後換上和田康士朗代跑，他先成功盜上二壘，接著靠投手B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）暴投一舉衝回本壘，攻下珍貴超前分。

昨天獲得先發機會敲安的王柏融，今從板凳出發在8局上兩出局後，代打第8棒奈良間大己的棒次，面對羅德洋投佩多摩（Luis Perdomo），敲出投手前高彈跳球，直接被佩多摩觸殺出局、沒能延續攻勢，賽後打擊率降至0.280。

羅德在8局下靠和田康士朗的適時安打再下一城，終場就以6：4拿下系列賽第2勝。

效力樂天金鷲的台灣投手宋家豪今在面對西武獅的比賽於9局上登板，主投1局無失分，成功演出三上三下，飆出1次三振，用了15顆球、有11球為好球，最快球速147公里，防禦率3.06，樂天終場以4：5輸球。

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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