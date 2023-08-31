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男籃世界盃》大逆轉！比江島慎繳23分率日本擊退委內瑞拉收本屆第2勝

2023/08/31 21:09

日本男籃大逆轉委內瑞拉。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本男籃今在世界盃17到32名排名賽碰上委內瑞拉，一度落後多達15分，但在決勝節比江島慎一人獨攬17分，助隊以86：77逆轉委內瑞拉，進帳本屆第2勝。

日本隊在這次小組賽和澳洲、德國以及芬蘭同組，他們碰上芬蘭上演逆轉秀，也奪下本屆首勝，是隊史自2006年以來首次在世界盃獲勝，也是第一次在世界盃舞台戰勝歐洲隊伍，但不敵德國跟澳洲，僅拿1勝2負，排在分組第3，無緣16強。

日本隊今天在17到32名排名賽先碰上本屆勝場尚未開張的委內瑞拉，卻陷入苦戰，陣中169公分的後衛河村勇輝兩節攻下全隊最高10分，但上半場打完仍以36：41落後；至於委內瑞拉以紹奧（Garly Sojo） 繳出12分最佳。

即便日本在第3節一度落後達雙位數，但決勝節急起直追，比江島慎在最後4分半鐘的三分球，助隊追到剩2分差，委內瑞拉很快回應，一度又擴大領先。

不過，最後2分鐘時，日本靠著渡邊雄太罰球以及比江島慎三分打，順利超前，倒數階段河村勇輝、比江島慎接連在外線開火，一舉將領先擴大到7分差，奠定勝基。

日本致勝功臣比江島慎轟進6顆三分球，攻下全場最高23分，渡邊雄太21分、8籃板次之，河村勇輝進帳19分、11助攻。委內瑞拉紹奧攻下20分全隊最高。

日本男籃選手比江島慎（右）。（路透）

日本男籃選手渡邊雄太。（路透）

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