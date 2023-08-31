U18世界盃》變速球迷惑「澳」客 孫易磊不愧為台灣隊王牌

U18台灣代表隊先發投手孫易磊。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃今晚台灣隊靠王牌投手孫易磊先發7局被敲2安無失分，狂飆8K，率隊以3：0擊敗澳洲旗開得勝。

孫易磊表示，今天賽前變速球調整得滿好的，大量使用變速球，和直球搭配，「該給對方打就給對方打，該投三振就投三振。」

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去年U18孫易磊對澳洲先發3局失1分無關勝敗，今年再度對戰表現近乎完美，他說，「去年投得沒那麼好，心態上有點閃，今天不管球速和變化球控制都滿好的，就大膽去丟。」

台灣隊總教練吳柏宏指出，順利拿下首勝歸功孫易磊，他能有效壓制對方打線，過程中雖然有危機，他還是拿出高三振率才有辦法守下來，那一局守下來是贏球關鍵，後面才有辦法拿到3分贏球。

吳總口中的「那一局」，指的是3局上澳洲打者帕帕雷拉靠不死三振一口氣跑上二壘，所幸孫易磊即時穩住陣腳，先飆2K，再製造滾地球抓出局數化解失分危機。

6局下台灣隊原本有機會大量取分，不過最後該局只拿下2分，無法擴大戰果，吳柏宏透露，第6局有機會把分數拉開，有考慮讓其他投手上來，但分數沒有繼續拿下，就想說還是把今天表現最穩定的投手孫易磊放在場上。

U18台灣代表隊先發投手孫易磊。（記者陳志曲攝）

U18台灣代表隊先發投手孫易磊拿下完投完封勝。（記者陳志曲攝）

U18台灣代表隊先發投手孫易磊拿下完投完封勝。（記者陳志曲攝）

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