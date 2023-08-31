中職》陳俊秀8局致勝安 樂天保下半季和年度第1

陳俊秀。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿從落後4分急起直追，第8局陳俊秀打下超前分，8:7擊敗統一獅。樂天贏得4連勝，下半季戰績和富邦悍將並列第1，年度勝率更單獨領先。

1局上統一錯失1出局攻佔一、三壘的得分機會，第2局在2出局後發動攻勢，陳重羽擊出三壘打，林靖凱內野安打先馳得點，邱智呈轟出2分砲，3:0領先。

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第3局統一靠著失誤和蘇智傑、林益全安打攻佔滿壘，陳重羽安打再下一城。

樂天1局下也錯失1出局滿壘的機會，第4局終於展開反攻，陳俊秀和梁家榮連續安打攻佔二、三壘，林子偉一棒打回2分，樂天追到2:4。

第6局樂天先靠四壞球上壘，林承飛擊出二壘打攻佔二、三壘，林泓育代打擊出二壘打連得2分，追平比數，成晉再擊出二壘打攻下超前分，5:4領先。

陳俊秀。（資料照）

第7局樂天廖健富、梁家榮安打攻下保險分，比數形成6:4。

第八局統一邱智呈、陳傑憲安打，陳重廷被觸身球，1出局攻佔滿壘，樂天換上左投賴鴻誠對付左打蘇智傑，卻投出四壞球奉送1分，2出局後被左打的林益全安打，統一連得2分，7:6再度領先。

8局下樂天朱育賢代打選到四壞球，林立二壘打攻下追平分，廖健富被故意保送後，陳俊秀安打得分，樂天8:7再度超前。

陳俊秀打下超前分。（記者塗建榮攝）

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