中職》「宇宙邦」單場得分創本季新高！ 大勝兄弟並保持下半季龍頭

富邦悍將輕取中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將今天和中信兄弟再戰，悍將全場火力全開，包括3局上單局7分在內，團隊單場19支安打，單場14分是本季富邦團隊新紀錄，終場14:7擊敗中信兄弟。

富邦悍將首局就在范國宸適時安打帶動下得1分，中信兄弟2局下反攻也猛烈，面對悍將洋投瑞恩，陳文杰敲安帶打點之後，岳政華又擊出2分砲，單局得4分。

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原本手握領先的兄弟，先發投手鄭凱文卻在3局上被連續6打席安打，其中申皓瑋的安打擊向右外野時，回傳造成捕手接球失誤，下一打席的王正棠擊出中間方向滾地球，趨前守備的兄弟內野沒能攔下，間接讓後續的富邦形成大局。

鄭凱文投2.2局失6分（4自責分），投球局數是本季先發時最短。接手的余謙被李宗賢敲安，富邦悍將在3局上單局猛灌7分。

5局上，富邦悍將王正棠首位上場，從余謙手中擊出陽春砲。6局上葉子霆被保送後，跑出此役第2次盜壘成功，范國宸的二壘安打，打下富邦此役第10分，王正棠接著擊出界外飛球，范國宸搶攻本壘成功，形成高飛犧牲打。

8局下，富邦悍將岳少華接手，被張仁瑋敲安、王政順獲保送，該半局曾頌恩的高飛犧牲打拿到1分，富邦再換陳冠勳，卻對周思齊投出觸身球保送，許基宏滾地球再拿1分。

9局上，富邦王正棠被保送、蔡佳諺安打，此時戴培峰擊出2分打點二壘打，宣告此役富邦先發選手全員安打，戴培峰的這支安打，也是他繼8月12日之後再次敲安，中間歷經26打席。

富邦悍將王正棠開轟。（記者廖耀東攝）

富邦悍將范國宸。（記者廖耀東攝）

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