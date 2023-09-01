羽球世錦賽》安洗瑩封后寫空前歷史 南韓羽協破例頒發獎金

安洗瑩為南韓拿下世錦賽史上首座女單冠軍。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后安洗瑩在世界羽球錦標賽成為第一位能奪下女單后冠的南韓選手，南韓羽球協會也將破例頒發獎金。

世界羽球錦標賽在丹麥圓滿落幕，南韓本次在五個項目包辦三金，成為最大贏家，也寫下該國新猷，包括安洗瑩奪下女單金牌、徐承宰搭檔蔡侑玎與姜敏赫分別在混雙、男雙稱霸。

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南韓在本屆收下三金、成為最大贏家，也寫下在世錦賽的史上最佳成績，根據南韓媒體報導，南韓羽協將破例發出獎金鼓勵選手與教練團。

《體育首爾》昨報導，南韓隊在29日光榮歸國，當天羽協在首爾一家餐廳宴請得獎選手，會中被記者問道是否會發獎金時，羽協會長金澤圭（김택규，音譯）當場指示協會相關人士進行討論。

報導指出，南韓今年之前最近一次奪金是2014年的高成炫／申白喆在男雙封王，但當時並沒有獲得來自協會的獎金。

南韓羽協相關人士告訴《體育首爾》，世錦賽本來就不會有羽協的獎金，但年初協會有訂定獎金的預算，金額是1億5千萬韓圜，「能發給選手就太好了。」

報導指出，這筆預算一開始當然是為了9月杭州亞運編列，但南韓羽球隊在此次的世錦賽取得空前佳績，當然有發放的理由。

金澤圭昨被問及此事時表示，目前尚未決定發放的具體金額，但在亞運即將到來之際，為鼓舞團隊士氣，將發給這次奪牌的選手及教練團獎金。

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