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男籃世界盃》「三井壽真的存在！」日本老將超狂神射讓日網友嗨翻

2023/09/01 06:55

日本隊射手比江島慎（右）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕男籃世界盃第17到32名排名賽，日本隊昨晚上演大逆轉秀，陣中最年長的33歲射手比江島慎全場貢獻23分，幫助日本以86比77擊敗世界男籃排名第17的委內瑞拉。比江島慎全場砍進6顆三分，讓許多日本網友直呼是宛如漫畫《灌籃高手》裡的角色「三井壽」。

比江島慎上場22分鐘，全場12投8中、三分球7投6中，拿到全隊最高的23分，其中有17分集中在第四節，幫助世界男籃排名第36的日本克服全場最多15分的落後，上演超狂逆轉秀。

比江島慎單場6顆三分更是日本選手在世界盃賽史上最多。而比江島慎的神勇表現，讓許多日本直呼，「三井壽上身」、「原來三井壽真的存在」、「就像山王戰的三井壽一樣」。

日本隊射手比江島慎（右）。（路透）

比江島慎賽後表示，教頭霍瓦斯把他留在球隊名單，可能就是希望他來拯救球隊，「能做出貢獻真是太好了，到目前為止，我真的有過不甘心的經歷，我們這些擁有這些悔恨經歷的選手能帶領球隊，真是太好了。」

日本總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後表示，前兩節到第三節，球隊表現不佳，比江島慎上場後就立即展現出色表現，一旦有選手打得火燙，就會把場上的空間打開，從那時起，河村勇輝就能攻擊禁區，場邊的日本球迷也很棒，「沒有他們，這兩場比賽都不會贏，這是日本籃球的偉大勝利。」

此戰得到21分的渡邊雄太也表示，委內瑞拉是一支很有天賦的球隊，他們擁有許多豐富經驗的選手，這是一場艱苦的比賽，「但我們沒有放棄，打了40分鐘並贏球。我為我們球隊感到驕傲。」

本屆男籃世界盃攸關2024年巴黎奧運門票，6支亞洲隊伍中戰績最佳的球隊，將收下奧運門票。目前日本隊拿到2勝2敗，下一戰將對戰維德角，日本贏球就可拿到奧運門票，若輸球則要比勝負分差，才能決定亞洲區的奧運門票。

比江島慎全場精華影片請點此

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