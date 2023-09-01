美網》百搭天后謝淑薇大逆轉開胡 大滿貫女雙13連勝

謝淑薇／王欣瑜延續法國公開賽攜手封后氣勢，今在美網開胡晉級32強。圖為2人在法網中與獎杯合影。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽女雙首輪，第8種子謝淑薇／中國王欣瑜初登場歷經3盤拉鋸，終以4：6、7：5、6：2大逆轉捷克弗魯赫維爾托娃（Linda Fruhvirtova） ／哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），費番手腳開胡晉級32強，小薇也延續本季大滿貫女雙13連勝，朝著三連后邁進。

謝淑薇／王欣瑜延續法國公開賽攜手封后氣勢，面對年僅18及21歲的「捷哥聯軍」，率先破發2 ：0開局，不過第6局發球失手被追平，小薇組合又陷入互破亂流，首盤拱手讓人。次盤謝淑薇／王欣瑜重整旗鼓，3度破發壓制難纏對手，硬是扳回一城。戰線拉進決勝盤，小薇發揮豐富經驗，帶領高大搭檔調整適應並掌控節奏，連破帶保橫掃5局奠定勝基，儘管聽牌時又遭到年輕對手頑強抵抗，最終第8局保發滅火，總計耗費2小時又5分鐘搶下首勝。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇休兵一年半後4月底復出，已經橫掃法網、溫布頓錦標賽，完成女雙「海峽大滿貫」。如今美網她與羅蘭加洛斯紅土封后戰友王欣瑜重新合拍，兩人後來居上脫困後，有望磨合找回默契和競爭力，接下來得與美國地主瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／俄國波塔波娃（Anastasia Potapova ）爭奪16強門票；而被譽為「百搭天后」的小薇，也將在紐約法拉盛公園挑戰連續第3座大滿貫女雙金盃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法