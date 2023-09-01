晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美網》百搭天后謝淑薇大逆轉開胡 大滿貫女雙13連勝

2023/09/01 01:59

謝淑薇／王欣瑜延續法國公開賽攜手封后氣勢，今在美網開胡晉級32強。圖為2人在法網中與獎杯合影。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽女雙首輪，第8種子謝淑薇／中國王欣瑜初登場歷經3盤拉鋸，終以4：6、7：5、6：2大逆轉捷克弗魯赫維爾托娃（Linda Fruhvirtova） ／哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），費番手腳開胡晉級32強，小薇也延續本季大滿貫女雙13連勝，朝著三連后邁進。

謝淑薇／王欣瑜延續法國公開賽攜手封后氣勢，面對年僅18及21歲的「捷哥聯軍」，率先破發2 ：0開局，不過第6局發球失手被追平，小薇組合又陷入互破亂流，首盤拱手讓人。次盤謝淑薇／王欣瑜重整旗鼓，3度破發壓制難纏對手，硬是扳回一城。戰線拉進決勝盤，小薇發揮豐富經驗，帶領高大搭檔調整適應並掌控節奏，連破帶保橫掃5局奠定勝基，儘管聽牌時又遭到年輕對手頑強抵抗，最終第8局保發滅火，總計耗費2小時又5分鐘搶下首勝。

謝淑薇休兵一年半後4月底復出，已經橫掃法網、溫布頓錦標賽，完成女雙「海峽大滿貫」。如今美網她與羅蘭加洛斯紅土封后戰友王欣瑜重新合拍，兩人後來居上脫困後，有望磨合找回默契和競爭力，接下來得與美國地主瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／俄國波塔波娃（Anastasia Potapova ）爭奪16強門票；而被譽為「百搭天后」的小薇，也將在紐約法拉盛公園挑戰連續第3座大滿貫女雙金盃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。