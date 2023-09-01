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手球》台中盃熱戰 新北中和3校包辦3冠3亞大豐收

2023/09/01 07:07

漳和國中與崇倫國中爭奪后冠。（民眾提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中大甲是全國手球重鎮，過去每年8月主辦大甲媽祖盃手球賽，近年雖因疫情暫停，如今恢復登場，並擴大規模為「台中盃」，來自新北市中和地區的3所學校展現強大競爭力，包辦3冠3亞大豐收。

今年比賽場地大甲國中因體育場館改建施工，移至運動場草地和PU跑道舉行，年輕選手們要克服場地和炎熱天氣，堪稱嚴苛考驗。新北漳和國中U15女子組、U13女子組都勇奪冠軍，U15男子組、U13男子組摘下亞軍；復興國小U12男子組拿到亞軍；中和國小則在U12女子組封后，表現相當亮眼。

其中漳和國中U15女子組雖4戰全勝，但遭遇南部霸主高雄陽明國中一度落後3分，關鍵時刻後來居上才逆轉，冠軍戰面對中部強權台中崇倫國中，她們以快速球風與對手拉鋸，最後3分鐘取得領先，並以3分險勝，加上大換血的U13女子組同樣4戰全贏，兩冠到手。

漳和國中男生隊今年成績雖有進步，卻先後冠軍戰飲恨。U15男子組以1分之差氣走大甲國中，又擊敗北市麗山國中闖進決賽，但不敵人高馬大的桃園新明國中；U13男子組則先盛後衰，一路過闖斬將，金牌戰6分差不敵地主大甲國中，屈居雙料亞軍，拚勁與鬥志仍受肯定。

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