美網》睽違7年的老將對決 迪米特洛夫直落3復仇穆雷

迪米特洛夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽上演睽違7年的「老將對決」，迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）技高一籌，6：3、6：4、6：1擊敗2012年冠軍穆雷（Andy Murray），保加利亞19種子重返男單32強， 也回報2016年美網16強直落3落敗之仇。

「 我對今天的表現非常滿意，老實說，我本來期待著5盤大戰。」32歲的迪米特洛夫贏球後，生涯對戰37歲的蘇格蘭宿敵穆雷，已改寫為4勝8負，賽後他透露做好長期抗戰的心理準備，「我們都知道安迪非常擅長纏鬥，是名出色的鬥士，我不斷提醒自己要撐住，第1盤是關鍵，拿下後才比較放心。」

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至於迪米特洛夫下個對手，則為2020年在紐約法拉盛打進決賽的德國12種子茲維列夫（Alexander Zverev），單手反拍的迪米特洛夫期許延續手感和狀態，朝著4年前美網4強的最佳戰績邁進，「2019 年讓我留下美好回憶。我很想重溫舊夢，為什麼不走得更遠呢？」

至於坐擁3座大滿貫男單冠軍的穆雷，東山再起之路走的相當辛苦，如今美網繼先前溫布頓錦標賽再度第2輪止步，各界認為這位老將離退休的日子恐已不遠。

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