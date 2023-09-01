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美網》可惜！許育修緊咬英國種子名將 第2輪激戰3盤飲恨

2023/09/01 07:04

許育修。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕許育修在2023美國網球公開賽男單開胡後，又緊咬英國16種子諾里（Cameron Norrie）不放，激戰近2個半小時才以5 ：7 、4：6、4：6惜敗，無緣再爆冷門挺進32強。

目前男單排行237許育修，是本屆台將唯一躋身單打舞台，以小搏大無懼左手持拍的名將諾里，開賽第6局逼出5個破發點未能兌現，第10局又被強敵搶救3個盤末點，首盤激戰下讓出。次盤台將展現頑強鬥志，克服1 ：5落後，一度回破連搶3局，仍被老經驗的諾里保發再下一城。

無路可退第3盤，許育修兩度發球局失守，苦苦追趕不成，終讓去年溫布頓錦標賽殺入4強的對手出線。本屆美網總獎金6500萬美元（約20.9億台幣）再創賽史新高，許育修單打第2輪獎金就多達12.3萬美元（約395萬台幣） ，雖然無緣更上層樓，至少追平盧彥勳和王宇佐共同締造的美網男單台將最佳戰績，

挾著成都世界大學運動會豪奪3金的氣勢，許育修先在美網會外賽連過3關，繼今年初澳洲公開賽，第2度勇闖大滿貫會內。近況甚佳的台將希望，在紐約法拉盛延續手感，又4盤扳倒去年澳網男雙冠軍科基納吉斯（Thanasi Kokkinakis），大滿貫會內首勝到手，也榮膺我國男單史上第3人。儘管許育修次輪飲恨未能更上層樓，此行收獲滿滿 ，讓這位單、雙打全能的台將，對接下來台維斯盃和杭州亞運也更有信心。

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