MLB》從天使讓渡名單拿走3好投！ 守護者總管：很難得...

吉歐里多、羅培茲、摩爾三人被守護者拿走。（取自守護者官方，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕天使在上月30日一口氣放了6位球員進不可撤銷讓渡名單（ irrevocable waivers），今天守護者直接從中網羅三人，分別是吉歐里多（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）以及摩爾（Matt Moore），大幅強化投手陣容。

守護者在例行賽剩下一個月左右的時間，仍有機會與雙城拚搶美中龍頭的位置，在近期守護者2連勝而雙城2連敗的情況下，兩隊差距只有5場勝差，還在可以追趕的範圍內，且相較落後達11.5場勝差的外卡，追求龍頭王座幾乎是美聯中區任一支球隊想要晉級季後賽的唯一方式。

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守護者一次補強三位好手，花費僅約370萬美元，守護者棒球事務總裁安東尼提（Chris Antonetti）就表示，「我們將其視為讓球隊進步的機會。在球季進行到此時還可以有能力強化自己的球隊很難得，特別是在不需要透過交易的情況下，還能夠獲得這些優質的球員們。」

為了迎接新來的三位球員，守護者將捕手哈斯（Eric Haase），右投Peyton Battenfield都指定讓渡（DFA），以此清出40人名單的空間。

吉歐里多在今年為白襪與天使先發27場，主投153.2局，防禦率4.45，他將會直接加入守護者的輪值當中，安東尼提稱讚他在職業生涯一直都是很有效率且耐投的球員。左投摩爾與羅培茲也將為守護者的牛棚增添不俗深度，安東尼提說道：「我們增加了兩條手臂進牛棚，兩人都可以增添我們的深度。」

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