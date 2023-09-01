MLB》洋基游擊大物20轟炸裂！ 締造隊史菜鳥首見壯舉（影音）

沃爾普（左）敲出賽季第20轟，完成洋基史上第一位菜鳥「20-20」壯舉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在延長賽因為托瑞斯（Gleyber Torres）的再見失誤不敵老虎，但大物菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）於此役敲出賽季第20轟，達成洋基隊史首人紀錄。

洋基在本場比賽於5下被老虎灌進3分大局，到9局沃爾普敲出一發追平3分砲將比賽逼進延長，10上洋基無功而返，10下一、二壘有人1出局時，肖特（Zack Short）敲出投手方向的強襲球，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）接球後傳到二壘封殺，但托瑞斯傳一壘卻發生大暴傳讓跑者回來得到再見分，終場老虎就以4：3贏球，避免4連戰的系列賽遭洋基橫掃。

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Anthony Volpe is the first @Yankees rookie to go 20 HR/20 SB in a season.

And he ties the game with two outs in the 9th! pic.twitter.com/j8KSI9vfXl — MLB （@MLB） August 31, 2023

儘管輸球，洋基沃爾普依舊寫下洋基隊史新紀錄，他在9下的3分砲是賽季第20轟，因此他成為了洋基史上第一位單季達成20轟、20盜以上的新秀，同時是大聯盟史上第15位達成此紀錄的新秀。

本季除沃爾普外，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）一樣達成此項紀錄。而這其實在大聯盟史上並不常見，僅有3次出現單季2位新秀達成「20轟、20盜」的紀錄，分別是去年皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）與水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez），以及1987年紅襪外野手伯克斯（Ellis Burks）與天使外野手懷特（Devon White）。

沃爾普在今年原本預期會從小聯盟開季，然而他在春訓的表現太過亮眼，使得洋基決定直接在他生涯只打22場3A比賽的情況下從大聯盟開季，且本季完全沒有把他下放過小聯盟，沃爾普手感在8月也逐漸加溫，近期15場比賽敲出4轟打出11分打點，打擊三圍是.278/.328/.611。

本季沃爾普在大聯盟出賽133場，敲出20轟、17支二壘安打、4支三壘安打，打回57分打點，打擊三圍.219/.296/.411，攻擊指數剛突破0.7達0.707，吞下136K，選到44次四壞保送，跑回53分，共26次盜壘嘗試成功21次。

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