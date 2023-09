MLB》洋基游擊大物20轟炸裂！ 締造隊史菜鳥首見壯舉（影音）

沃爾普(左)敲出賽季第20轟,完成洋基史上第一位菜鳥「20-20」壯舉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在延長賽因為托瑞斯(Gleyber Torres)的再見失誤不敵老虎,但大物菜鳥沃爾普(Anthony Volpe)於此役敲出賽季第20轟,達成洋基隊史首人紀錄。

洋基在本場比賽於5下被老虎灌進3分大局,到9局沃爾普敲出一發追平3分砲將比賽逼進延長,10上洋基無功而返,10下一、二壘有人1出局時,肖特(Zack Short)敲出投手方向的強襲球,羅艾西加(Jonathan Loaisiga)接球後傳到二壘封殺,但托瑞斯傳一壘卻發生大暴傳讓跑者回來得到再見分,終場老虎就以4:3贏球,避免4連戰的系列賽遭洋基橫掃。

Anthony Volpe is the first @Yankees rookie to go 20 HR/20 SB in a season.

And he ties the game with two outs in the 9th! pic.twitter.com/j8KSI9vfXl