MLB》全力拚季後賽！紅人網羅洋基金手套外野手與天使176轟重砲

紅人網羅巴德與倫弗洛。（取自紅人官方，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕紅人為了全力拚闖進季後賽，今從讓渡名單網羅洋基金手套外野手巴德（Harrison Bader）與天使176轟重砲倫弗洛（Hunter Renfroe）。

現年29歲的巴德在去年透過交易從紅雀轉戰洋基，並在9場季後賽狂敲5轟，成為洋基一大奇兵。本季他出賽80場，繳出7轟、打擊率0.240的成績單，洋基在日前宣布將他放進讓渡名單，年僅20歲的外野手多明格茲（Jasson Dominguez）預計將成為洋基接下來的中外野人選。

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倫弗洛則是季前透過交易從釀酒人來到天使，本季打擊率0.242，貢獻19轟、56分打點。天使日前將倫弗洛、先發投手吉歐里多（Lucas Giolito）、後援投手摩爾（Matt Moore）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛里查克（Randal Grichuk）、後援投手里昂（Dominic Leone）等6名戰力放進讓渡名單，形同放棄競爭季後賽資格。

紅人網羅巴德與倫弗洛後，也將工具人羅培茲（Alejo Lopez）和外野手西亞尼（Michael Siani）指定讓渡（DFA）。目前紅人以69勝66敗在國聯中區排第三，在外卡還落後最後一席的巨人1場勝差。

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