晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》全力拚季後賽！紅人網羅洋基金手套外野手與天使176轟重砲

2023/09/01 08:19

紅人網羅巴德與倫弗洛。（取自紅人官方，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕紅人為了全力拚闖進季後賽，今從讓渡名單網羅洋基金手套外野手巴德（Harrison Bader）與天使176轟重砲倫弗洛（Hunter Renfroe）。

現年29歲的巴德在去年透過交易從紅雀轉戰洋基，並在9場季後賽狂敲5轟，成為洋基一大奇兵。本季他出賽80場，繳出7轟、打擊率0.240的成績單，洋基在日前宣布將他放進讓渡名單，年僅20歲的外野手多明格茲（Jasson Dominguez）預計將成為洋基接下來的中外野人選。

倫弗洛則是季前透過交易從釀酒人來到天使，本季打擊率0.242，貢獻19轟、56分打點。天使日前將倫弗洛、先發投手吉歐里多（Lucas Giolito）、後援投手摩爾（Matt Moore）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛里查克（Randal Grichuk）、後援投手里昂（Dominic Leone）等6名戰力放進讓渡名單，形同放棄競爭季後賽資格。

紅人網羅巴德與倫弗洛後，也將工具人羅培茲（Alejo Lopez）和外野手西亞尼（Michael Siani）指定讓渡（DFA）。目前紅人以69勝66敗在國聯中區排第三，在外卡還落後最後一席的巨人1場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。