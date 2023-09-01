MLB》天使外野手成讓渡6人中唯一留隊！ 美媒分析原因

葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊的葛里查克（Randal Grichuk）是近期被球隊放進不可撤銷讓渡名單（irrevocable waivers）6人中的其中一人，但在讓渡期過後並沒有任何球隊想要承接他的合約，因此葛里查克若沒意外將會續留天使。

葛里查克在季中與克隆（C.J. Cron）一起被洛磯交易到天使隊。然而，在洛磯繳出308/.365/.496打擊三圍的他，來到天使28場比賽打擊率僅剩1成68，攻擊指數從0.861大幅下滑到0.567，狀態相當不好。《MLBTR》認為，葛里查克成績急遽的下滑，可能是沒有球隊願意撿走他合約的原因。

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葛里查克在今天讓渡期結束後，並沒有任何球隊承接他的合約，因此除非天使選擇將他下放小聯盟，讓他有辦法成為自由球員，否則葛里查克依舊會留在天使的陣容當中。

天使放進讓渡名單的6個球員當中，只有葛里查克沒有被承接合約，其餘5人當中，吉歐里多（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）以及摩爾（Matt Moore）3人加入守護者，倫弗洛（Hunter Renfroe）到紅人，里昂（Dominic Leone）前進水手。

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