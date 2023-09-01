晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》天使外野手成讓渡6人中唯一留隊！ 美媒分析原因

2023/09/01 08:46

葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊的葛里查克（Randal Grichuk）是近期被球隊放進不可撤銷讓渡名單（irrevocable waivers）6人中的其中一人，但在讓渡期過後並沒有任何球隊想要承接他的合約，因此葛里查克若沒意外將會續留天使。

葛里查克在季中與克隆（C.J. Cron）一起被洛磯交易到天使隊。然而，在洛磯繳出308/.365/.496打擊三圍的他，來到天使28場比賽打擊率僅剩1成68，攻擊指數從0.861大幅下滑到0.567，狀態相當不好。《MLBTR》認為，葛里查克成績急遽的下滑，可能是沒有球隊願意撿走他合約的原因。

葛里查克在今天讓渡期結束後，並沒有任何球隊承接他的合約，因此除非天使選擇將他下放小聯盟，讓他有辦法成為自由球員，否則葛里查克依舊會留在天使的陣容當中。

天使放進讓渡名單的6個球員當中，只有葛里查克沒有被承接合約，其餘5人當中，吉歐里多（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）以及摩爾（Matt Moore）3人加入守護者，倫弗洛（Hunter Renfroe）到紅人，里昂（Dominic Leone）前進水手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。