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U18世界盃》前韓職名將之子領銜 南韓來勢洶洶

2023/09/01 08:43

南韓隊。（資料照，取自WBSC官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽明天晚上6點半將在洲際球場上演台韓大戰，今晚6點南韓首戰波多黎各，陣中有不少好手值得關注，其中最受矚目的就是名將李炳圭之子李承玟。

昔日李炳圭是著名的安打製造機，加上腳程飛快而有「赤兔馬」之稱，曾拿下韓職安打、打擊和新人王，也曾效力日職中日龍3年，2016年球季結束退休，韓職生涯累計2043支安打、打擊率3成11，為表彰其功績，LG雙子將他的9號球衣「永久欠番」，現任三星獅首席教練。

李炳圭國際賽經驗相當豐富，1995年亞錦賽、1998年曼谷亞運、1999年亞錦賽、2001年世界盃、2002年釜山亞運、2006年經典賽與多哈亞運、2007年亞錦賽都曾與台灣隊交手，國內資深球迷對他應不陌生。

李炳圭的兒子李承玟就讀徽文高校，和老爸一樣都是外野手，打跑守俱佳，被譽為「赤兔馬二世」，李承玟身高188公分、體重90公斤，身材條件相當出色，日前他在韓華鷹主辦的高中、大學對抗賽，因表現傑出而獲獎。

強打捕手李尚俊就讀京畿高校，身高181公分、體重105公斤，身材十分魁武，長打能力驚人，曾赴美參加全壘打大賽奪冠，美職球探對他的爆發力印象深刻，今年6月在一場高中、大學代表隊交流賽，李尚俊蹲捕與攻擊火力都備受矚目。

另外，來自首爾高校的內野手呂東健，身高173公分、體重80公斤，也是三拍子好手，可望扛主戰游擊手；韓媒分析，這屆U18世界盃李承玟、李尚俊與呂東健將是南韓打線核心人物。

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