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足球》擊敗梅西！ 23歲哈蘭德獲UEFA年度最有價值球員

2023/09/01 10:02

哈蘭德拿下歐足總年度最有價值球員。（圖片取自歐足總官網）

〔體育中心／綜合報導〕2023年歐洲足總足球俱樂部（UEFA）昨天進行歐冠抽籤與年度頒獎典禮，其中最大獎，年度最有價值男子球員由效力曼城的23歲前鋒哈蘭德（Erling Haaland）獲得。

哈蘭德在上個球季於歐洲各大聯賽繳出優異戰績，堪稱進球機器的他在53場比賽踢進52球，不僅助隊拿下英超聯賽的冠軍，同時也獲得足總盃與歐冠金盃，達成三冠王壯舉，他在歐冠踢進12球，英超踢進36球，不僅都是最佳射手，36球還改寫英超史上新紀錄。

哈蘭德在歐足總年度最佳球員獎項中，擊敗第二名的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）還有第三名的隊友德布勞內（Kevin De Bruyne）獲獎。哈蘭德拿下352分，梅西拿下227分，德布勞內拿下225分，同樣效力曼城的京多安（İlkay Gündoğan）拿下129分，另一位曼城中場好手羅德里（Rodri）拿下110分排名第5。法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）拿下82分排名第6，「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）得33分排名第7。

哈蘭德在獲獎時說道：「我很榮幸獲選為歐足總年度最佳男子球員。有許多在歐洲的頂級球員贏過這個獎項，所以我真的很感激所有投票給我的人。」、「曼城是支不可思議的球隊，而且如果沒有球隊、隊友、教練與所有工作人員的支持，我沒有辦法拿下這座獎項。」

「對我們所有人以及對我來說，達成三冠王是一個很令人難以置信的球季。舉起我第一個英超、足總與歐冠金盃真的是不可思議的感覺，而且感覺我們所有人都想要在本季再來一次。」

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