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MLB》「投手大谷」還是「打者翔平」？前洋基傳奇名將建議擇一

2023/09/01 10:39

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平在近3年用不可思議的投打表現，向全世界棒壇展現出他獨一無二的棒球實力，不過伴隨而來的是過度的操勞與傷病，對此前洋基傳奇名將就建議，大谷應該在投球與打擊之間做出選擇。

大谷翔平從2021年起正式以「全職二刀流」身分出賽，至今他平均每季就能敲出45轟與106分打點，而這3年他的防禦率更是優異的2.84。然而日前大谷被診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，本季將無法再站上投手丘。

對於大谷未來的生涯，洋基5屆明星、4屆金手套外野手威廉斯（Bernie Williams）今接受美媒《運動畫刊》採訪時認為，大谷不得不在生涯後期的某個時刻做出決定，選擇專注在投球或者打擊。

大谷在2019年就曾因動TJ手術而暫時放棄投球，該年他在106場比賽中打出0.286打擊率，敲出18轟與62分打點。威廉斯表示，「在投打兩端都達到金字塔頂端，這已經有點像是在過度證明自己。而這可能會成為一種趨勢，讓球員為了實現二刀流而對自己的身體造成如此大的負擔，投手之所以專注投球是有原因的。」

目前大谷仍在尋求其他意見，尚未決定是否進行手術，不過無論如何，來季球迷將暫時恐怕無法看到「投手大谷」在場上的英姿，而未來大谷是否繼續二刀流，也得視傷勢嚴重與復原程度而定。

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