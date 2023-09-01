晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》南韓投手戰力強大 聚焦「小吳昇桓」

2023/09/01 09:21

金澤延。（資料照，取自韓媒SPOTV NEWS）

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆U18世界盃南韓來勢洶洶，明天將與地主台灣隊交手，韓媒分析，U18南韓代表隊整體戰力呈現投優於打的態勢。

獎忠高校左投黃晙舒掛南韓頭號王牌，身高187公分、體重80公斤，身材高大，最快球速飆破150公里。去年U18世界盃超級循環賽，黃晙舒對台灣隊先發5局只被敲2安無失分無關勝敗，飆出6K，只用70球，因手指破皮提前退場，明天南韓是否推出王牌黃晙舒再戰台灣隊值得關注。

另外，身高190公分的右投陸墡曄，與黃晙舒同樣來自獎忠高校，極速飆破155公里，「火球」魅力十足，清州高校低肩側投朴基鎬將擔任功能性投手。

來自沖岩高校的右投朴健佑，今年高中聯賽表現亮眼，拿下11勝1敗、防禦率1.11，他是這屆U18南韓教頭李永福的高校子弟兵，熟悉度不在話下，預計將有吃重角色。

就讀仁川高校的金澤延最快球速153公里，三振能力驚人，且控球能力不俗，滑球堪稱極品，享「小吳昇桓」美譽，他將把守球隊最後一道防線。

南韓來台征戰U18世界盃前，先在國內與職棒退役選手組成的「最強野獸隊」打對抗賽，這也是連兩年U18南韓與最強野獸隊進行「壯行試合」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。