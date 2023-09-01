U18世界盃》南韓投手戰力強大 聚焦「小吳昇桓」

金澤延。（資料照，取自韓媒SPOTV NEWS）

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆U18世界盃南韓來勢洶洶，明天將與地主台灣隊交手，韓媒分析，U18南韓代表隊整體戰力呈現投優於打的態勢。

獎忠高校左投黃晙舒掛南韓頭號王牌，身高187公分、體重80公斤，身材高大，最快球速飆破150公里。去年U18世界盃超級循環賽，黃晙舒對台灣隊先發5局只被敲2安無失分無關勝敗，飆出6K，只用70球，因手指破皮提前退場，明天南韓是否推出王牌黃晙舒再戰台灣隊值得關注。

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另外，身高190公分的右投陸墡曄，與黃晙舒同樣來自獎忠高校，極速飆破155公里，「火球」魅力十足，清州高校低肩側投朴基鎬將擔任功能性投手。

來自沖岩高校的右投朴健佑，今年高中聯賽表現亮眼，拿下11勝1敗、防禦率1.11，他是這屆U18南韓教頭李永福的高校子弟兵，熟悉度不在話下，預計將有吃重角色。

就讀仁川高校的金澤延最快球速153公里，三振能力驚人，且控球能力不俗，滑球堪稱極品，享「小吳昇桓」美譽，他將把守球隊最後一道防線。

南韓來台征戰U18世界盃前，先在國內與職棒退役選手組成的「最強野獸隊」打對抗賽，這也是連兩年U18南韓與最強野獸隊進行「壯行試合」。

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