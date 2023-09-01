MiLB》曾投出無安打的金鶯明星左投 3A復健賽犀利曲球三振張育成（影音）

張育成與3A隊友。（取自紅襪3A官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪3A今迎戰金鶯3A，我國好手張育成再度擔任開路先鋒，可惜未能延續連續5戰敲安的好手感，單場4打數繳白卷，吞下2K。

張育成今打第一棒、鎮守二壘，首打席擊出中外野平飛球出局，3局下揮空遭到三振，6局下打成游擊地出局，9局下纏鬥8球，遭到偏高速球吊中三振。

請繼續往下閱讀...

此役張育成4打數0安打，吞下2次三振，賽後打擊率降至0.137，進攻指數0.842。守備方面，張育成全場4次守備機會沒有發生失誤，防守依舊穩健。

值得一提的是，紅襪3A打線今遭到金鶯3A先發投手明斯（John Means）封鎖，2021年還投出無安打比賽的明斯，去年球季因動TJ手術報銷，現在終於迎來復健賽，今主投5局狂飆6K無失分，在3局下以一計犀利曲球將張育成三振出局。

John Means gets Yu Chang on a filthy hook for strike 3. The rehabbing ace has 56 pitches, 3 baserunners, 4k’s through 3 #strikeouts pic.twitter.com/waIoD5DO6h — Eric_Birdland （@Eric_Birdland） August 31, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法