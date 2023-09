MiLB》曾投出無安打的金鶯明星左投 3A復健賽犀利曲球三振張育成（影音）

張育成與3A隊友。(取自紅襪3A官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪3A今迎戰金鶯3A,我國好手張育成再度擔任開路先鋒,可惜未能延續連續5戰敲安的好手感,單場4打數繳白卷,吞下2K。

張育成今打第一棒、鎮守二壘,首打席擊出中外野平飛球出局,3局下揮空遭到三振,6局下打成游擊地出局,9局下纏鬥8球,遭到偏高速球吊中三振。



此役張育成4打數0安打,吞下2次三振,賽後打擊率降至0.137,進攻指數0.842。守備方面,張育成全場4次守備機會沒有發生失誤,防守依舊穩健。

值得一提的是,紅襪3A打線今遭到金鶯3A先發投手明斯(John Means)封鎖,2021年還投出無安打比賽的明斯,去年球季因動TJ手術報銷,現在終於迎來復健賽,今主投5局狂飆6K無失分,在3局下以一計犀利曲球將張育成三振出局。

John Means gets Yu Chang on a filthy hook for strike 3. The rehabbing ace has 56 pitches, 3 baserunners, 4k’s through 3 #strikeouts pic.twitter.com/waIoD5DO6h