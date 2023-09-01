美網》衛冕冠軍艾卡拉茲絕好調！ 美網9連勝晉級32強

艾卡拉茲直落三晉級32強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在首輪對手因傷退賽後，今天於2023年美國網球公開賽次輪，以6：3、6：1、7：6（7：4），直落三擊敗南非哈里斯（Lloyd Harris）晉級32強。

身為本屆美網頭號種子的艾卡拉茲，在上一輪對上德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer）時，因對手扭傷打不滿兩盤就晉級，賽後艾卡拉茲也遺憾直言：「這不是晉級的最好方式。」

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休息一天後，滿血的艾卡拉茲對上世界排名177名的哈里斯，艾卡拉茲整場幾乎沒有遭遇太多阻礙，首盤兩度破了對手的發球局以6：3拿下，第二盤艾卡拉茲氣勢更旺，在2：1領先後連破對手兩個發球局，自己的發球局也都順利保住，以6：1輕鬆拿下。

第三盤艾卡拉茲在2：3時被哈里斯破了今天第一個發球局，不過在2：4落後時反破哈里斯的發球局，雙方互相保發到搶七決勝局，艾卡拉茲在4平時破了哈里斯的發球分後順利保住2個發球分，以7：4拿下搶七晉級。下一輪艾卡拉茲的對手是世界排名28的英國好手伊凡斯（Daniel Evans）。

贏球後艾卡拉茲將自己美網的連勝推進到9場，2023年戰績來到55勝6敗，狀態絕佳。「我覺得我們做得很好。這就是我們在每場比賽所期待的，讓人們能夠享受觀看網球比賽，而我認為我們今天在這點上做得很好。」

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