阿庫尼亞達成單季「30轟、60盜」。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕勇士強打阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)在今天對上國西王者道奇的比賽,敲出一發石破天驚滿貫彈,正式達成大聯盟史無前例的「30、60」壯舉。

阿庫尼亞在2局上1局滿壘時上場打擊,面對道奇先發投手林恩(Lance Lynn),相中一記偏高速球,擊出左外野方向滿貫砲,擊球初速110.5英里,飛行距離429英尺。

本季已經累積61次盜壘的阿庫尼亞,在今日賽前全壘打數也來到29轟,如今正式達成單季「30轟、60盜」里程碑,創下史上第一位達成此項紀錄的球員。

HISTORY MADE.



RONALD'S 30TH HOME RUN OF THE SEASON IS A GRAND SLAM. pic.twitter.com/Cwun8fwyil