NFL》海豚3年最高薪續簽27歲跑衛 新星四分衛的延長合約卻要再等等

英果德。（資料照，法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕根據NFL記者佩利塞羅（Tom Pelissero）報導，邁阿密海豚今與全衛（Fullback）英果德（Alec Ingold）簽下3年1720萬美元延長合約，也讓他成為聯盟平均年薪最高的全衛。

全衛為跑衛（Running Back）的一種，用來替半衛（Halfback）持球衝鋒時開路，現今已經越來越少NFL球隊使用全衛這個位置，也因此要獲得高薪更是實屬不易。英果德續約後的年均薪資為573萬美元，超越聯盟兩名明星全衛，舊金山49人尤茲奇克（Kyle Juszczyk）與巴爾的摩烏鴉里卡德（Patrick Ricard）成為聯盟全衛之最。

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27歲的英果德在海豚總教練麥克丹尼爾（Mike McDaniel）的進攻體系下，擔任了重要的pass block角色，去年他17場全勤出賽，21次觸球（Touch，跑陣加接球次數）推進113碼，拿下跑陣、接球達陣各1次。

儘管英果德獲得續約，但海豚目前將暫緩與新星四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）與防守截鋒威爾金斯（Christian Wilkins）的續約談判。海豚總管格里爾（Chris Grier）日前表示，此時談續約將影響球員對於新球季的注意力。

海豚在3月時執行塔格維洛瓦的第5年選項，這為雙方提供1年時間來達成新的延長合約，也能讓球團審視塔格維洛瓦是否值得一份頂薪合約。塔格維洛瓦上季不斷遭遇腦震盪傷勢影響，例行賽僅出賽13場，傳出3548碼與25次達陣，傳球成功率64.8%，傳球達陣率為聯盟最高的6.3%。

塔格維洛瓦。（資料照，今日美國）

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