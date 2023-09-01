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PLG》布依德上季SBL得分、籃板王 確定回鍋夢想家

2023/09/01 12:12

PLG 單月最佳球員回歸！ 鋒線搖擺人布依德重返夢想家。（夢想家提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG福爾摩沙夢想家今日宣佈鋒線搖擺人朱利安・布依德（Julian Boyd）加盟回歸，新賽季將再次披上 42 號球衣。

33歲的布依德曾於 2021-22 賽季與夢想家合作，繳出場均18.9分、11.1籃板、2.3助攻，並拿下單月MVP，是陣中倚賴的得分要角。

布依德上季轉戰SBL，場均攻下25.5分、14籃板、1.8 抄截及1.4阻攻，整體投籃命中率近60％，並摘下年度得分王、年度籃板王和年度最佳外援、年度第一隊等殊榮，全能的表現制霸聯盟。

夢想家總經理韓駿鎧表示，布依德身體素質優良、對抗性佳，更非常熟悉亞洲及台灣球風，「大家對於他撕裂禁區的破壞力以及保護籃板的能力應該都不陌生，但我們更看中的是他能夠凝聚、提升球隊氣氛，是一位不貪功、以團隊至上的優秀球員，除此之外，他也擁有非常積極的訓練態度，這股拚勁能夠鼓舞隊友也能感染球迷，非常期待他的回歸！」

布依德表示，很興奮能夠再度回到夢想家，「夢想家是一個很溫暖的團隊，大家的相處模式都很像家人，一想到能與老隊友重聚，在熟悉的環境中與最好的球迷一起出戰，重溫過去的氛圍，我就感到非常開心！」對於新賽季的期待，他更提到，「希望在今年我能與大家一同將團隊化學效應提升到更高的水平，完成我們的目標！」

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