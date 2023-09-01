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MLB》神仙打架！道奇貝茲夯雙響砲無用、勇士阿庫尼亞助隊險勝

2023/09/01 13:20

阿庫尼亞。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯最強的兩支球隊，勇士與道奇今天上演MVP熱門候選人的頂尖對決，勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出滿貫砲締造大聯盟史上首見紀錄，道奇貝茲（Mookie Betts）單場雙響砲灌進4分打點，最終由勇士技高一籌以8：7險勝道奇。

道奇隊在首局先從勇士先發史崔德（Spencer Strider）手中先馳得點，只不過勇士隊在2局就從道奇先發投手林恩（Lance Lynn）手中豪取6分，包含阿庫尼亞的滿貫全壘打，他也靠著這轟，成為大聯盟史上第一位單季「30轟、60盜」的球員。

勇士隊5上哈里斯（Michael Harris II）敲出一發陽春砲將領先擴大為7：1，下個半局手感火燙的貝茲賞史崔德一發3分砲，將比數追到4：7落後，此發全壘打也是貝茲生涯第250轟。

6上勇士哈里斯的適時安打再添得1分取得8：4領先，7下菜鳥布許（Michael Busch）陽春砲重擊勇士後援投手希梅尼茲（Joe Jiménez）先追回1分，貝茲2出局後再度發威，他鎖定希梅尼茲第一顆95.6英哩速球，直接一棒敲出左外野方向陽春砲，單場雙響砲助隊追到6：8落後。8下馬恩西（Max Muncy）砲轟後援左投敏特（A.J. Minter）將比數追近到7：8一分差。

9局下半勇士派出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）登板關門，他第一球就讓貝茲擊出右外野飛球出局，接著對佛里曼（Freddie Freeman）投出四壞保送，史密斯（Will Smith）敲安形成一、二壘有跑者局面，馬恩西擊出飛球出局，赫南德茲被三振，比賽結束。

阿庫尼亞今天單場4打數3安猛打，灌進4分打點跑回1分，被故意四壞保送1次，在9局跑出本季第62次盜壘成功。史崔德主投6局，被打4支安打失掉4分都是責失分，飆出9K、2BB，防禦率上升到3.56，收下本季第16勝，獨居聯盟勝投王寶座。

史崔德6局失4分收下第16勝，獨居聯盟勝投王。（今日美國）

貝茲今天4打數2安打4分打點，跑回3分，選到1次四壞保送，打擊率上升到3成17。

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