MLB》神仙打架！道奇貝茲夯雙響砲無用、勇士阿庫尼亞助隊險勝

〔體育中心/綜合報導〕國聯最強的兩支球隊,勇士與道奇今天上演MVP熱門候選人的頂尖對決,勇士阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)敲出滿貫砲締造大聯盟史上首見紀錄,道奇貝茲(Mookie Betts)單場雙響砲灌進4分打點,最終由勇士技高一籌以8:7險勝道奇。

道奇隊在首局先從勇士先發史崔德(Spencer Strider)手中先馳得點,只不過勇士隊在2局就從道奇先發投手林恩(Lance Lynn)手中豪取6分,包含阿庫尼亞的滿貫全壘打,他也靠著這轟,成為大聯盟史上第一位單季「30轟、60盜」的球員。

勇士隊5上哈里斯(Michael Harris II)敲出一發陽春砲將領先擴大為7:1,下個半局手感火燙的貝茲賞史崔德一發3分砲,將比數追到4:7落後,此發全壘打也是貝茲生涯第250轟。

6上勇士哈里斯的適時安打再添得1分取得8:4領先,7下菜鳥布許(Michael Busch)陽春砲重擊勇士後援投手希梅尼茲(Joe Jiménez)先追回1分,貝茲2出局後再度發威,他鎖定希梅尼茲第一顆95.6英哩速球,直接一棒敲出左外野方向陽春砲,單場雙響砲助隊追到6:8落後。8下馬恩西(Max Muncy)砲轟後援左投敏特(A.J. Minter)將比數追近到7:8一分差。

