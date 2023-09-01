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MLB》大谷翔平能否「逆襲」成為日本第一人？日媒認為他是關鍵

2023/09/01 13:48

沙努爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕即便「投手大谷」因傷關機，但「打者翔平」仍維持火燙手感。在右手尺側副韌帶（UCL）撕裂後，大谷翔平仍以44轟位居大聯盟全壘打王，並打出95分打點暫居美聯第三，日媒也看好大谷有望「逆襲」登上打點王寶座，而天使新秀沙努爾（Nolan Schanuel）更扮演著關鍵角色。

21歲的沙努爾於今年首輪第11順位被天使相中，僅在小聯盟待40天就升上大聯盟，自8月19日來到大聯盟以來出賽10場，每場比賽都敲安，寫下天使隊史新秀出登場最長連續安打紀錄，也選到7次四壞保送，目前累積打擊率0.324、上壘率0.457、進攻指數0.808的出色成績。

日媒《Full-Count》指出，作為新秀的沙努爾，排在第二棒的大谷翔平前擔任開路先鋒，打出如此出色的表現令人驚嘆，他更成為大谷挑戰成為日本史上首位拿下大聯盟打點王的關鍵人物。

目前美聯由遊騎兵的賈西亞（Adolis Garcia），與太空人的塔克（Kyle Tucker）97分打點並列打點王。《Full-Count》表示，大谷要成為日本史上首位大聯盟打點王，以及美聯打擊雙冠王（全壘打與打點）的目標已經越來越接近，他也有望挑戰前輩「酷斯拉」松井秀喜於2005年創下的日本選手單季最多分打點（116分打點）紀錄。

大谷翔平。（資料照，法新社）

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