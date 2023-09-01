U18世界盃》驚險！美國一度落後 開幕戰逆轉荷蘭

美國一度落後荷蘭，最後逆轉取勝。（圖片取自WBSC官網）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃衛冕軍美國隊今天預賽首戰對荷蘭，一度被先馳得點，5局下靠戰術追回2分，包括代打雷納（Bryce Rainer）的致勝打點，終場以2：1險勝荷蘭隊，旗開得勝。

美國隊今派希費爾本（Ethan Schiefelbein）先發，總計67球吃4局，僅被敲1支安打，猛飆8次三振，無失分，大秀宰制力，不過5局美國換投後，中繼投手受隊友失誤影響，被富蘭卡（Amarensio Franka）敲出適時安打，率先失掉1分。

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沒有落後太久，美國隊5局下攻佔一、三壘，並發動雙盜壘戰術追平比分，隨後荷蘭隊又發生守備失誤，代打雷納在滿壘敲滾地球，靠野手選擇賺進超前分打點，美國單局攻2分逆轉。

美國隊總教練卡代爾（Michael Cuddyer）先前就說過，這屆陣中有4名球員被大聯盟評為2024年潛力新秀前10名，包括擊出勝利打點的雷納。

美國隊今在B組開幕戰旗開得勝，朝賽會最多11冠的目標踏出第一步，在天母舉辦的B組賽事，今下午還有巴拿馬對上委內瑞拉，以及6點日本對上西班牙。

美國逆轉荷蘭收下本屆首勝。（圖片取自WBSC官網）

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