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全運會》台南金牌獎金加碼六都第一 宣傳大使「籃籃」熱力應援

2023/09/01 13:46

今年全運會，台南市長黃偉哲宣布南市金牌獎勵金加碼5萬元到35萬，並邀請「籃籃」擔任112年全運會宣傳大使。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕112年全國運動會將於10月21至26日在台南盛大舉行，為激勵台南市選手，台南市長黃偉哲今天宣布本屆賽事金牌獎勵金加碼5萬元，獎勵金由30萬提升到35萬，為六都第一，希望鼓勵台南選手爭取佳績，明年前進巴黎奧運。

另外，台南市今天公布本屆全運會宣傳大使為「籃籃」，她也於活動現場大跳應援舞，齊邀民眾來台南一起為選手應援。

體育局表示，今年全運會特別邀請同為台南人的新生代甜美女神「籃籃」擔任112年全運會宣傳大使。身為啦啦隊隊長的「籃籃」，以充滿活力的笑容吸引許多人關注棒球賽事，本屆賽事也希望透過籃籃的甜美號召力吸引更多民眾關注。「籃籃」憑藉其啦啦隊隊長的專業，為本屆賽事編排應援舞蹈，整首應援曲動作簡單卻充滿力量，邀請民眾加入應援的行列，一起為賽事加油。

體育局說，距離全運會開幕倒數50天，提前賽部分男子足球及女子足球等項目已於8月26日完成所有賽事，而帆船賽事將於9月3日至8日展開，精彩賽事搭配漁光島美景，邀請全台各地的民眾一起來漁光島觀賞帆船賽事，為全體運動員加油。

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