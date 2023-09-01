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足球》西班牙足協主席強吻球員 FIFA主席：絕不該發生

2023/09/01 13:49

國際足總主席英凡提諾。（資料照，路透）

〔中央社〕國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾今天表示，西班牙足協主席盧比亞雷斯嘴對嘴親吻該國球星艾爾莫索一事，「是絕對不應該發生的」。

西班牙女足在世界盃擊敗英格蘭奪冠後，西班牙足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎典禮上緊抱球星艾爾莫索（Jenni Hermoso）的頭、親吻對方嘴唇。國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天首度表態，稱盧比亞雷斯的行為「破壞」了那一刻。

法新社報導，英凡提諾在社群軟體Instagram上寫道：「比賽時間終了的哨聲響起後所發生的事，破壞了這些優異冠軍球員當之無愧的慶祝氛圍。還有接下來幾天發生的事也是，這真的完全不該發生。」

在女足世界盃決賽於澳洲雪梨結束的4天後，國際足總24日對盧比亞雷斯啟動紀律處分程序，在調查仍持續進行期間，暫時禁止他參與國家和國際層級所有的足球相關活動90天。

英凡提諾說：「對我們而言，應該要做的事是持續關注未來如何對女性和女足提供進一步支持，不論場內外都是。堅持正確的價值觀，尊重球員及其精彩的表現。」

在醜聞席捲西班牙足協之際，備受爭議的國家隊女足總教練比爾達（Jorge Vilda）即便率隊奪下世界盃冠軍，仍即將被迫交出兵符。

盧比亞雷斯嘴對嘴強吻艾爾莫索後，超過80名西班牙女足球員罷賽，直到足協高層做出改變為止。

盧比亞雷斯日前表示拒絕辭職，並譴責將他妖魔化的人是「假女權主義者」。比爾達上週對這段發言表示讚賞，但之後又改口批評盧比亞雷斯做出「不恰當且令人無法接受」的行為。1120901

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