MLB》在賽前「緊急結婚」的阿庫尼亞 晚上「趕場」還敲滿貫彈

〔體育中心/綜合報導〕勇士25歲強打阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)與女友瑪莉亞‧拉博德(Maria Laborde)在美國時間當地31日(台灣時間9月1日)早上「緊急結婚」完成終身大事後,阿庫尼亞「趕場」打晚上和道奇的賽事,他單場3安猛打賞、並擊出一發滿貫砲,幫助勇士在客場以8比7贏球。阿庫尼亞成為大聯盟史上第一位「30轟、60盜」的選手。

《ESPN》報導,由於阿庫尼亞和女友瑪莉亞‧拉博德在4年前認識,並在今年1月訂婚,育有2兒,原本計畫休賽季要在母國委內瑞拉結婚。但瑪莉亞‧拉博德的委內瑞拉簽證只允許她和孩子們探視阿庫尼亞不超過3個月,她們原本計畫本週再次離開,無法參與今年賽季的後段賽事。阿庫尼亞考慮勇士隊本季的狀況,有可能奪得世界大賽冠軍、或是年度MVP,甚至兩者兼得,阿庫尼亞不想在沒有她們的情況下經歷這一切,因此提早結婚。

阿庫尼亞在當地時間本週三打給他的商業經理德爾巴爾(Nick Drbal),要求他盡快地安排婚禮,並要在洛杉磯舉行。因此在不到24小時的時間內,趕緊找了牧師和場地,德爾巴爾在當地時間週三下午把阿庫尼亞的家人送到洛杉磯。勇士近期作客洛杉磯和道奇展開四連戰,阿庫尼亞本人在美國時間本週四凌晨兩點抵達球隊下榻飯店,只睡了5小時後,就開車前往北方約35英里的地方舉行婚禮,完成終身大事。

「這對我來說意義重大。」阿庫尼亞表示,孩子們出生在這裡,但妻子需要來來去去,「我不喜歡那個流程,這真的很煩人。如果我們闖進季後賽,進入世界大賽,而他們不在我身邊,這真的很艱難,我希望自己的家人能和我在一起。」

勇士今天作客道奇球場,阿庫尼亞保留此戰的一張門票,把它送給剛結婚的愛妻瑪莉亞‧拉博德,並在門票上用西班牙語寫著,「在我餘生中,我希望你永遠不要忘記這個對我們來說特別的日子。」

阿庫尼亞今交出單場3安猛打賞,並擊出一發滿貫砲,成為大聯盟史上第一位達成「30轟、60盜」的選手。阿庫尼亞本季也跑出61次盜壘成功,目前是今年國聯MVP的熱門人選之一。

阿庫尼亞曾遭遇右膝的前十字韌帶撕裂,去年雖然復出,整季出賽119場交出15轟、跑出29次盜壘,打擊率2成66,表現穩定但爆發性不如以往。因此,阿庫尼亞努力改進體能、調整技術,讓他成為更有紀律性的打者。

如今,阿庫尼亞的愛妻不用再返國南美洲,而是會住在阿庫尼亞位於喬治亞州的家中,並和他一起度過9月和10月的比賽。阿庫尼亞希望在世界大賽結束不久後,就能去度蜜月,「球員獨處時情況真的很複雜,因此當事情不順利的時候,你沒有那種支持,家庭是生活中最重要的事情。」

