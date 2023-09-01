MLB》在賽前「緊急結婚」的阿庫尼亞 晚上「趕場」還敲滿貫彈

勇士25歲強打阿庫尼亞。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士25歲強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）與女友瑪莉亞‧拉博德（Maria Laborde）在美國時間當地31日（台灣時間9月1日）早上「緊急結婚」完成終身大事後，阿庫尼亞「趕場」打晚上和道奇的賽事，他單場3安猛打賞、並擊出一發滿貫砲，幫助勇士在客場以8比7贏球。阿庫尼亞成為大聯盟史上第一位「30轟、60盜」的選手。

《ESPN》報導，由於阿庫尼亞和女友瑪莉亞‧拉博德在4年前認識，並在今年1月訂婚，育有2兒，原本計畫休賽季要在母國委內瑞拉結婚。但瑪莉亞‧拉博德的委內瑞拉簽證只允許她和孩子們探視阿庫尼亞不超過3個月，她們原本計畫本週再次離開，無法參與今年賽季的後段賽事。阿庫尼亞考慮勇士隊本季的狀況，有可能奪得世界大賽冠軍、或是年度MVP，甚至兩者兼得，阿庫尼亞不想在沒有她們的情況下經歷這一切，因此提早結婚。

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勇士25歲強打阿庫尼亞。（法新社）

阿庫尼亞在當地時間本週三打給他的商業經理德爾巴爾（Nick Drbal），要求他盡快地安排婚禮，並要在洛杉磯舉行。因此在不到24小時的時間內，趕緊找了牧師和場地，德爾巴爾在當地時間週三下午把阿庫尼亞的家人送到洛杉磯。勇士近期作客洛杉磯和道奇展開四連戰，阿庫尼亞本人在美國時間本週四凌晨兩點抵達球隊下榻飯店，只睡了5小時後，就開車前往北方約35英里的地方舉行婚禮，完成終身大事。

「這對我來說意義重大。」阿庫尼亞表示，孩子們出生在這裡，但妻子需要來來去去，「我不喜歡那個流程，這真的很煩人。如果我們闖進季後賽，進入世界大賽，而他們不在我身邊，這真的很艱難，我希望自己的家人能和我在一起。」

勇士今天作客道奇球場，阿庫尼亞保留此戰的一張門票，把它送給剛結婚的愛妻瑪莉亞‧拉博德，並在門票上用西班牙語寫著，「在我餘生中，我希望你永遠不要忘記這個對我們來說特別的日子。」

勇士25歲強打阿庫尼亞。（今日美國）

阿庫尼亞今交出單場3安猛打賞，並擊出一發滿貫砲，成為大聯盟史上第一位達成「30轟、60盜」的選手。阿庫尼亞本季也跑出61次盜壘成功，目前是今年國聯MVP的熱門人選之一。

阿庫尼亞曾遭遇右膝的前十字韌帶撕裂，去年雖然復出，整季出賽119場交出15轟、跑出29次盜壘，打擊率2成66，表現穩定但爆發性不如以往。因此，阿庫尼亞努力改進體能、調整技術，讓他成為更有紀律性的打者。

如今，阿庫尼亞的愛妻不用再返國南美洲，而是會住在阿庫尼亞位於喬治亞州的家中，並和他一起度過9月和10月的比賽。阿庫尼亞希望在世界大賽結束不久後，就能去度蜜月，「球員獨處時情況真的很複雜，因此當事情不順利的時候，你沒有那種支持，家庭是生活中最重要的事情。」

Ronald got married today. Congrats to the Acuña family! #ForTheA pic.twitter.com/ItdqsYYwqN — Chop Oñ （@13ChopOn13） August 31, 2023

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