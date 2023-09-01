U18世界盃》日本隊四番發威！ 扣倒西班牙旗開得勝

U18世界盃，日本10比0扣倒西班牙隊，提前結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃日本隊今天開幕戰大開殺戒，先發投手東恩納蒼2局無失分，四番森田大翔猛灌3分打點，率隊以10：0提前6局扣倒西班牙隊，旗開得勝。

日本隊靠森田大翔高飛犧牲打，首局先馳得點並攻下3分大局，2局猛攻一輪，單局4支安打，包括森田二壘安打，一棒再敲進2分，助隊猛攻5分大局，早早將比分拉開。

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西班牙隊第3任投手換上潘尼亞止血，中繼3局無失分，但他6局退場後，日本隊攻勢再起，緒方漣敲出再見2分安打。

日本隊先發投手東恩納蒼僅用24球，投2局猛飆4K無失分，由武田陸玖、安田虎汰郎、矢野海翔輪替中繼，沒有投手用球數超過需要休息的40球。

日本隊今天旗開得勝，明晚要強碰今以13：4打爆委內瑞拉的巴拿馬隊，後天晚上則要上演受注目的「日美大戰」。

U18世界盃日本代表隊森田大翔。（記者陳志曲攝）

U18世界盃日本代表隊緒方漣敲出三壘安打，帶有二分打點，日本10比0提前結束比賽。（記者陳志曲攝）

U18世界盃日本代表隊緒方漣敲出三壘安打，帶有二分打點，日本10比0提前結束比賽。（記者陳志曲攝）

U18世界盃日本代表隊森田大翔。（記者陳志曲攝）

U18世界盃日本代表隊先發投手東恩納蒼。（記者陳志曲攝）

U18世界盃日本代表隊丸田湊斗。（記者陳志曲攝）

U18世界盃，日本10比0扣倒西班牙隊，提前結束比賽。（記者陳志曲攝）

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