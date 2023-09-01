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PLG》張宗憲換球鞋品牌 成為361°台灣首位代言人

2023/09/01 16:22

張宗憲成為361°台灣首位代言人。（361°提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動品牌361°今日宣布和效力PLG富邦勇士的「台灣噴射機」張宗憲合作，成為台灣第一位品牌代言人，希望通過雙方的合作與努力，向更廣大熱愛籃球運動的年輕人傳遞「多一度熱愛」的運動精神，鼓勵更多年輕人不斷挑戰與突破自我，時刻保持對自己心中所愛的熱情與追求。

361°目前有NBA代言球星金塊戈登（Aaron Gordon）與籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）。總經理葉子睿表示：「近年來台灣職籃蓬勃發展讓我們決定全心投入支持台灣籃球，包含官方網站、實體店面與聯盟、球團的合作也都在進行中。」

葉子睿認為，與張宗憲簽約是361°在台灣及亞洲籃球的重要里程碑，「我們看到他過去多年對籃球無限熱愛和堅持，與361°的品牌精神與定位不謀而合，未來不排除會有專屬簽名鞋的合作機會，我們會借助他在場上的專業表現，向廣大熱愛籃球運動的年輕人傳遞多一度熱愛的運動精神，讓361°成為熱愛籃球的代名詞。」

張宗憲表示：「十分開心和榮幸能加入361°的大家庭，未來我與品牌會有更多交流與合作的機會，相信未來無論在比賽場上、場下，都會繼續將對籃球運動的熱愛，分享給更多台灣球迷。」

張宗憲成為361°台灣首位代言人。（361°提供）

張宗憲成為361°台灣首位代言人。（361°提供）

張宗憲成為361°台灣首位代言人。（361°提供）

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