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美網》32年來最老紀錄！ 38歲瓦林卡超神勇連闖兩關

2023/09/01 17:03

瓦林卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！2023美國網球公開賽男單開胡後，38歲的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka）乘勝追擊，又以7：6（8：6）、6：7（7：9）、6：3、6：2 扳倒年輕的阿根廷30種子埃切維里 （Tomas Martin Etcheverry） ，締造賽史近32年來最老晉級32強的紀錄。

全盛時期單手反拍聞名江湖的瓦林卡，生涯3座大滿貫男單冠軍當中，包括2016年美網封王，如今歷經3小時39分鐘的底線鏖戰，再度力退年僅24歲的南美種子，自2018年重返第3輪，也是1991年39歲的美國老將康諾斯（Jimmy Connors）之後， 在紐約法拉盛公園打進32強的最年長男子球星。「當然，我老了，但我感覺很好。」一度高居世界男單第3的瓦林卡賽後表示，此役風勢很大，影響打球手感，「這是對決高手的大戰。以我們戰鬥的方式並不容易，也都非常努力。我很高興能夠通過考驗，尤其激戰2個多小時錯失第2盤的盤末點後。」

瓦林卡即將與義大利第6種子辛納（Jannik Sinner）爭奪16強門票，由於老少相差16歲，瓦林卡過往對戰2勝3負，包括本季已吞2連敗，屆時硬仗難免。

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