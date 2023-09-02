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U18台韓大戰、桃猿威能帝開箱 今日賽事預告與轉播

2023/09/02 06:39

U18台灣代表隊（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽轉播，第一場是小熊對決紅人，第二場是天使對決運動家，天使將派出左投希爾斯（JP Sears）對決左投希爾斯（JP Sears），球迷記得鎖定轉播囉!

中職部分有兩場賽事，第一場是味全龍對決統一獅，味全龍將派出布里悍對決統一獅布雷克，第二場富邦悍將對決樂天桃猿，富邦悍將將派出江國豪對決樂天桃猿威能帝，這將是威能帝中職首度出賽，喜愛中職的朋友別忘了收看囉!

U18部分，台灣小將將在今天對決強敵南韓，喜愛棒球的球迷記得收看囉!

MLB

06:30 小熊@紅人 緯來體育

09:30 天使@運動家 愛爾達體育2台、華視

中職

17:05 味全龍@統一獅 MOMOTV

17:05 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVEN2

日職

13:00 歐力士@日本火腿 ELEVEN2

U18

A組

10:30 墨西哥 VS. 澳洲

14:30 捷克 VS. 波多黎各

18:30 南韓 VS. 台灣

B組

10:30 委內瑞拉 VS. 荷蘭

14:30 美國 VS. 西班牙

18:30 巴拿馬 VS. 日本

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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