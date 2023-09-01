中職Live》高宇杰開轟、單場2長打！中信兄弟以2比0完封富邦悍將

中信兄弟高宇杰擊出陽春砲。（記者廖耀東攝）

第九局（富邦悍將 0：2 中信兄弟）

9局上，吳俊偉退場，由呂彥青接替投球。林哲瑄敲游擊滾地球被刺殺，姚冠瑋站著不動吞三振，2出局。悍將代打王勝偉吞三振，3出局。中信兄弟終場以2比0完封富邦悍將。

第八局（富邦悍將 0：2 中信兄弟）

8局下，悍將換富藍戈後援。許基宏吞三振，陳文杰吞三振，江坤宇敲左外野飛球被接殺，3出局。

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8局上，兄弟做守備異動，張仁瑋上場守二壘。兄弟換投，王奕凱退場，由吳俊偉後援。

張進德敲左外野二壘安打，悍將換池恩齊代跑。范國宸吞三振，申皓瑋敲右外野飛球被接殺，王正棠敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

第七局（富邦悍將 0：2 中信兄弟）

7局下，姚冠瑋接替蹲捕，蔡佳諺接替守右外野。富邦換投，李子強退場，由左投陳冠勳後援。

王威晨敲一壘滾地球被刺殺，岳政華選到保送，王政順獲保送上壘、並換張仁瑋代跑。陳子豪敲左外野飛球被接殺。

悍將換投，陳冠勳退場，由王尉永後援。林書逸敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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7局上，悍將代打姚冠瑋敲游擊滾地球被刺殺，代打蔡佳諺吞三振，李宗賢選到保送，並盜上二壘。葉子霆敲投手前小飛球被接殺，3出局。

第六局（富邦悍將 0：2 中信兄弟）

6局下，郭俊麟退場，由李子強後援。

林書逸敲左外野一壘安打，許基宏敲三壘飛球被接殺，1出局。輪到陳文杰打擊時，林書逸盜上二壘。陳文杰選到保送上壘，兄弟攻佔一、二壘。江坤宇吞三振，高宇杰敲三壘平飛球被接殺，3出局。

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6局上，張進德敲左外野飛球被接殺，范國宸吞三振，2出局。申皓瑋敲中外野一壘安打。輪到王正棠打擊時，鄭浩均發生暴投，讓悍將一壘跑者申皓瑋上二壘。由於鄭浩均身體不適，兄弟這時換投，由左投王奕凱接替投球。

王正棠挨觸身球上壘，悍將攻佔一、二壘。林哲瑄吞三振，3出局。

第五局（富邦悍將 0：2 中信兄弟）

5局下，江坤宇敲三壘平飛球被接殺，高宇杰擊出中外野陽春砲，本季首轟出爐，兄弟以1比0領先。

王威晨敲游擊方向滾地球形成內野安打，岳政華選到保送，兄弟攻佔一、二壘。王政順敲左外野二壘安打，帶有1分打點，兄弟以2比0領先，但兄弟一壘跑者王威晨衝本壘時遭觸殺出局，2出局。陳子豪站著不動吞三振，3出局。

中信兄弟高宇杰擊出陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王政順敲二壘安打，帶有1分打點。（記者廖耀東攝）

中信兄弟跑者岳政華在本壘前被觸殺出局。（記者廖耀東攝）

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5局上，中信兄弟做守備異動，詹子賢退場，由林書逸上場守右外野，陳文杰移防左外野。

戴培峰吞三振，周佳樂吞三振，李宗賢敲左外野二壘安打，葉子霆揮空遭三振，3出局。

第四局（富邦悍將 0：0 中信兄弟）

4局下，王政順敲一壘滾地球被刺殺，1出局。陳子豪敲中外野一壘安打，詹子賢敲三壘滾地球被刺殺，兄弟一壘跑者陳子豪上二壘。輪到許基宏打擊時，悍將投手郭俊麟傳二壘發生牽制失誤，讓兄弟二壘跑者陳子豪上三壘。陳文杰敲中外野飛球被接殺，3出局。

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4局上，申皓瑋、王正棠吞三振，林哲瑄敲左外野界外飛球被接殺，3出局。

第三局（富邦悍將 0：0 中信兄弟）

3局下，江坤宇敲投手前滾地球被刺殺，高宇杰敲右外野二壘安打，王威晨敲左外野界外飛球被接殺，岳政華敲中外野飛球遭接殺，3出局。

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3局上，李宗賢選到保送上壘，葉子霆犧牲觸擊護送跑者上二壘。張進德吞三振，范國宸敲二壘後方飛球被接殺，3出局。

第二局（富邦悍將 0：0 中信兄弟）

2局下，陳子豪敲一壘滾地球被刺殺，詹子賢敲中外野飛球被接殺，許基宏選到保送上壘，陳文杰吞三振，3出局。

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2局上，王正棠吞三振，林哲瑄敲右外野一壘安打，戴培峰敲二壘上空飛球被接殺，周佳樂敲右外野飛球被接殺，3出局。

第一局（富邦悍將 0：0 中信兄弟）

1局下，王威晨敲中外野飛球被接殺，岳政華敲二壘滾地球被刺殺，王政順敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

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1局上，李宗賢敲中外野飛球被接殺，1出局。葉子霆敲中外野二壘安打，輪到張進德打擊時，鄭浩均發生暴投，讓悍將跑者葉子霆上三壘。張進德選到保送，悍將1出局攻占一、三壘。 范國宸揮空遭三振，2出局。申皓瑋敲中外野飛球被接殺，3出局。

富邦悍將先發投手郭俊麟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

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比賽因雨延後開打。目前場地整理中，預計晚間7點45分開打。

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富邦悍將先發打序：

第1棒 李宗賢 三壘手

第2棒 葉子霆 游擊手

第3棒 張進德 指定打擊

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 申皓瑋 左外野手

第6棒 王正棠 二壘手

第7棒 林哲瑄 中外野手

第8棒 戴培峰 捕手

第9棒 周佳樂 右外野手

先發投手：郭俊麟

中信兄弟先發打序：

第1棒 王威晨 三壘手

第2棒 岳政華 中外野手

第3棒 王政順 二壘手

第4棒 陳子豪 指定打擊

第5棒 詹子賢 左外野手

第6棒 許基宏 一壘手

第7棒 陳文杰 右外野手

第8棒 江坤宇 游擊手

第9棒 高宇杰 捕手

先發投手：鄭浩均

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