中職》火速加盟的新洋投又是洋基迷 馬格文：「我手機裡有跟王建民的合照」

中信兄弟新洋投馬格文。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟洋投艾里歐日前拿下來台首勝時才透露小時候的偶像是王建民，如今在洋將大限前才火速加盟的新洋投馬格文今天也透露從小就是洋基球迷，還語出驚人表示：「我還有以前去洋基球場和王建民拍下的合照。」他還笑說打算把照片印出來，貼在王建民的置物櫃上。

由於泰樂驚傳傷勢，中信教練團在昨天洋將大限日才敲定註銷泰樂、註冊馬格文，而前天才抵台的馬格文，昨天也在教練團面前進牛棚練投30幾球，「練投的感覺比我想像中還好，比想像中更沒有痠痛和時差的問題。」馬格文還透露自己調整時差的秘訣，是昨天撐到凌晨3點才睡，今天早上則是10點起來，生理時鐘運作正常。

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馬格文預計下週先到二軍出賽，他也透露其實一直以來就有到海外打球的想法，「之前一名兄弟洋將（肯恩）也跟我分享在台灣打球的一切，現在加入球隊後就是跟著另一位洋投艾士特，因為我們的家住附近，之前休賽季會一起訓練。」

當然兄弟陣中更讓馬格文驚喜的人物就是王建民，「因為我小時候就是洋基的粉絲，我記得在2006年前後、大概是我14、15歲時，有到洋基球場和王建民合照過。」馬格文還表示，「我自己也是屬於伸卡型的投手，他也在大聯盟宰制了好幾年，如今兄弟可以擁有他、我可以有王建民當教練，都是很好的事。」

馬格文表示自己還沒有跟王建民提到照片的事，「照片在我的手機裡，我可能要找一下，再把照片印出來，貼在王建民的置物櫃上。」他後來還不忘說，「會印出來給他簽名一下。」

中信兄弟新洋投馬格文。（中信兄弟提供）

中信兄弟新洋投馬格文。（中信兄弟提供）

中信兄弟新洋投馬格文。（中信兄弟提供）

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