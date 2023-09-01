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日職》前塞揚強投鮑爾受傷、至少休養4週 今年球季恐提前報銷？

2023/09/01 18:41

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投、現效力日職橫濱DeNA的洋投鮑爾（Trevor Bauer）日前在8月30日先發時，因守備不慎造成右側腰部受傷，如今粗估可能要休息至少四週的時間，這代表鮑爾不一定能趕上本季剩餘賽事。橫濱DeNA今天把鮑爾降至二軍。

鮑爾在上月30日先發面對阪神虎，第3局他用側身滑接處理一顆投手前滾地球，傳一壘卻發生暴傳，該局投完後就因髖關節不適提前退場。鮑爾在該場比賽投3局失1分無關勝敗。

日媒《Sponichi Annex》指出，鮑爾到橫濱當地醫院檢查，粗估需要至少4週的康復時間，今年剩餘比賽有可能無法再出賽。這對目前爭取季後賽資格的橫濱DeNA來說，無疑是一大打擊。

橫濱DeNA監督三浦大輔表示，這個是在比賽中發生的意外，鮑爾展現出對比賽的執著，「因為是意外，沒辦法，和他本人談過了，他自己也感到非常遺憾，讓他專心治療，他也答應了。」

鮑爾本季先發19場有2場完投，戰績10勝4敗防禦率2.76，共投130.2局賞130次三振，被打擊率為2成43，每局被上壘率為1.15。

截至今天賽前，橫濱DeNA以59勝55敗3和暫居中央聯盟第三，領先央聯第4的讀賣巨人僅2場勝差。

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