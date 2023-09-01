中職Live》王維中再見暴投！ 統一擊敗味全終止3連敗

第十局（龍 5：6獅）

10上，張政禹四壞保送，李凱威犧牲觸擊，郭天信左外野安打，統一獅更換投手江承峰，跑者盜壘成功，陳品捷一壘滾地球出局，三壘跑者回來得分，劉基鴻游擊滾地球出局。

10下，2出局後，林安可遭觸身球，陳重羽游擊滾地球因游擊手傳球失誤上壘，林靖凱左外野安打，二壘跑者回來得分，兩位跑者上到二三壘，再見暴投，三壘跑者回來得分，味全提出挑戰後維持原判，比賽結束。

請繼續往下閱讀...

王維中再見暴投。（記者李惠州攝）

第九局（龍 4：4獅）

9上，統一更換投手陳韻文，一出局後，陳思仲中間方向穿越安打，高孝儀三振出局，陳韻文投手犯規，蔣少宏三振出局。

9下，味全更換投手王維中，統一打線三上三下。

第八局（龍 4：4獅）

8上，統一更換投手林子崴，李凱威四壞保送，郭天信觸擊失敗，二壘跑者出局，林孝程三振出局，劉基鴻右外野飛球出局。

8下，味全更換投手陳冠偉，一出局後，潘傑楷右外野落地安打，林靖凱三振出局，邱智呈左外野飛球出局。

第七局（龍 4：4獅）

7上，統一獅更換投手鄭鈞仁，瑪仕革斯．俄霸律尼右外野二壘打，高孝儀犧牲觸擊，蔣少宏高飛犧牲打，張政禹游擊滾地球出局。

蔣少宏。（記者李惠州攝）

7下，味全龍更換投手張景淯，陳傑憲四壞保送，跑者盜壘失敗，胡金龍二壘平飛球出局，蘇智傑一壘滾地球，跑者盜壘成功，林益全三振出局。

張景淯初登板。（記者李惠州攝）

第六局（龍3：4獅）

6上，味全打線三上三下。

6下，兩出局後，潘傑楷右外野落地安打，味全更換投手王躍霖，林靖凱左外野落地安打，秋智呈中外野二壘打，兩位跑者回來得分，陳重廷游擊滾地球出局。

邱智呈二壘安打。（記者李惠州攝）

第五局（龍3：2獅）

5上，蔣少宏左外野落地安打，張政禹犧牲觸擊，李凱威左外野飛球出局，郭天信游擊滾地球出局。

5下，一出局後，邱智呈觸擊形成內野安打，陳重廷中外野飛球出局，陳傑憲左外野落地安打，胡金龍三游間穿越安打，二壘跑者回來得分，蘇智傑左外野飛球出局。

胡金龍。（記者李惠州攝）

第四局（龍3：1獅）

4上，味全打線三上三下。

4下，陳傑憲三壘滾地球形成內野安打，胡金龍一二壘間穿越安打，蘇智傑游擊滾地球形成雙殺，統一提出挑戰後維持改判一壘安全上壘，林益全一二壘間穿越安打，三壘跑者回來得分，林岱安左外野飛球出局，潘傑楷三振出局。

林益全。（記者李惠州攝）

第三局（龍3：0獅）

3上，味全打線三上三下。

3下，一出局後，林靖凱三壘邊線二壘打，邱智呈四壞保送，陳重廷游擊滾地球形成雙殺。

第二局（龍3：0獅）

2上，味全打線三上三下。

2下，統一打線三上三下。

第一局（龍3：0獅）

1上，一出局後，郭天信左外野安打，林孝程中外野安打，劉基鴻中間方向穿越安打，二壘跑者回來得分，林智勝三振出局，瑪仕革斯．俄霸律尼中右外野二壘打，兩位跑者回來得分，高孝儀三振出局。

劉基鴻。（記者李惠州攝）

瑪仕革斯．俄霸律尼二壘安打。（記者李惠州攝）

1下，邱智呈右外野二壘打，陳重廷中外野飛球出局，陳傑憲二壘滾地球出局，胡金龍游擊滾地球出局。

味全龍先發打序

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 郭天信 中外野手

第3棒 林孝程 左外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 林智勝 指定打擊

第6棒 瑪仕革斯．俄霸律尼 一壘手

第7棒 高孝儀 右外野手

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 張政禹 游擊手

先發投手：錡龍

錡龍。（記者李惠州攝）

統一獅先發打序

第1棒 邱智呈 右外野手

第2棒 陳重廷 二壘手

第3棒 陳傑憲 中外野手

第4棒 胡金龍 指定打擊

第5棒 蘇智傑 左外野手

第6棒 林益全 一壘手

第7棒 林岱安 捕手

第8棒 潘傑楷 三壘手

第9棒 林靖凱 游擊手

先發投手：布萊威

布萊威。（記者李惠州攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法