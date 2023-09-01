WTT挑戰賽》逆轉擊退日本T聯賽隊友 林昀儒闖進男單8強

林昀儒逆轉擊敗日本好手及川瑞基，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第9的「沉默刺客」林昀儒，今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單次輪，以3:1逆轉日本T聯賽木下東京俱樂部隊友及川瑞基，今年第三度挺進8強，下一輪將遭遇克羅埃西亞好手普卡爾和瑞典名將卡爾森之役的勝方。

林昀儒過去和世界排名57的及川瑞基只在2017年保加利亞公開賽U21歲組曾交手過，當時還算稚嫩的小林以2:3惜敗。

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相隔6年再度交手，林昀儒早已躋身世界排名前十高手之林，實力不可同日而語。首局小林在8:6領先時，突然遭遇亂流，連續正手拍失誤連丟4分，小林雖靠著正手連續起板攻擊，化解1個局點，但隨後在相持球大戰正手回擊掛網，以9:11淪陷。

第2局起林昀儒逐漸找回自己的打球節奏，反手擰拉美技連發，開局就打出5:0的小高潮，很快地以11:2扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在4:6落後下，利用及川瑞基接連失誤，打出一波6:1的反擊逆轉戰局，最後以11:8再下一局，也徹底擊垮對手的鬥志。

第4局，林昀儒靠著發球節奏和落點的變化，讓對手頻頻接發球失誤，5:1開局後就一路揚長而去，11:4搶下8強門票。

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