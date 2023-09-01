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奧運》「國民女友」羅嘉翎巴黎搶積分 「舉重女神」郭婞淳遠征利雅德

2023/09/01 17:42

羅嘉翎。（資料照，大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運我國目前已取得射擊、游泳及田徑等運動種類共6張門票，為持續爭取最大量參賽人數，跆拳道「國民女友」羅嘉翎已抵達法國巴黎參與今起登場的2023世界跆拳道大獎賽（巴黎站）；至於「舉重女神」郭婞淳等15名好手，也遠征沙烏地阿拉伯利雅德，為9月2日至17日的2023世界舉重錦標賽力拚佳績。

體育署表示，截至9月1日為止，我國共取得3個運動種類共6席巴黎奧運參賽資格，包括射擊3席、游泳1席及田徑2席。跆拳道與舉重是我國重點發展的運動種類，有關取得巴黎奧運跆拳道參賽資格途徑之一，是以世界跆拳道聯盟（WTF）2024年1月11日公告奧運積分排名情形，男、女各量級項目排名前5名，分別獲該量級1席參賽資格。此次，世界跆拳道大獎賽巴黎站為奧運積分賽事之一，前三名者可獲排名積分依序為60分、36分、21.6分，另依WTF官網資訊，目前我國女子57公斤級羅嘉翎奧運排名暫列第6名，期待透過參加本次賽事，爭取奧運積分和提升奧運排名名次。

至於巴黎奧運舉重參賽資格取得途徑，則以國際舉重總會（IWF）公告自2022年8月1日起至2024年4月28日為奧運積分排名期間，期間規劃7站賽事，包括2022世界舉重錦標賽、2023洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）、2023世界舉重第1級大獎賽、2023世界舉重錦標賽、2023世界舉重第2級大獎賽、2024洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）以及2024舉重世界盃。依IWF規定選手在奧運積分排名期間，須完成參加5場賽事並且必須參加2023世界舉重錦標賽及2024舉重世界盃，IWF在奧運積分排名期間結束後，公告各量級前10名，取得參賽資格。

目前我國女子59公斤級「舉重女神」郭婞淳奧運排名暫列第4、女子71公斤級陳玟卉排名暫列第10、男子102公斤級陳柏任排名暫列第11、男子61公斤高展宏排名暫列第41，都期許在這場賽事穩定發揮，爭取奧運積分和提升排名。

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