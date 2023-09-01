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高球》頂住壓力！廖煥鈞環台公開賽2桿之差氣走強敵 奪職業生涯首冠

2023/09/01 18:14

22歲地主好手廖煥鈞以264桿勇奪肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽冠軍，也是職業生涯首冠。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金315萬台幣的2023肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽，22歲地主球員廖煥鈞最終回繳出68桿，以總桿264桿，在台中台中鄉親父老面前摘下職業首座冠軍杯，得到60萬冠軍獎金。

環台公開賽在台中國際高爾夫球場登場，從11歲起就在台中國際球場練球的廖煥鈞，在最後一回合共抓4博蒂，且全場零柏忌，漂亮捍衛住領先位住。

廖煥鈞指出，在最後兩回合面對同組兩位亞巡好手李玠柏、王偉軒，就是保持「打好自己的球，不要管別人」的心態。他說：「今天我在兩位亞巡好手身上學到了很多，尤其他們在最後九洞的抗壓力強、侵略性強、心態強、適應力強，讓我難以拉開桿數、備感壓力，很謝謝他們讓我從他們身上學到經驗。」

李玠柏大讚廖煥鈞，「心臟夠強，都守得住par，全場無一柏忌，讚！」廖煥鈞預計年底當兵，明年再去考亞巡。王偉軒最後一輪打出68桿，以總桿266桿摘下第2名，李玠柏則以267獲第3名。

22歲地主好手廖煥鈞以264桿勇奪肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽冠軍，也是職業生涯首冠。（大會提供）

22歲地主好手廖煥鈞以264桿勇奪肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽冠軍，也是職業生涯首冠。（大會提供）

22歲地主好手廖煥鈞以264桿勇奪肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽冠軍，也是職業生涯首冠。（大會提供）

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