U18世界盃》被巴拿馬狂電！ 委內瑞拉總仔解釋原因

巴拿馬擊敗委內瑞拉搶下首勝。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃巴拿馬今天打擊有發揮，投手群只丟出2次保送，終場以13：4擊敗委內瑞拉，搶下首勝。

巴拿馬歐達首局敲出3分場內全壘打，助隊單局攻下5分。歐達表示，當下鎖定直球攻擊，打出去後全力衝刺，沒有看球的落點，看到三壘指導教練指示可衝回本壘，很開心能為球隊貢獻。

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1局下委內瑞拉發起反攻，靠著巴拿馬發生3次失誤拿回1分，不過2局上委內瑞拉先發投手桑切斯控球狀態依舊不理想，緊急換上中繼投手梅爾加雷霍止血。

委內瑞拉在3局下又展開反攻，索托在滿壘敲安攻回2分，一度將比分追近至3分差，可惜因跑壘失誤中斷反攻氣勢。

可惜委內瑞拉牛棚投手控球不理想，牛棚投手上場都有失分紀錄，終場巴拿馬持續安打擴大領先的狀況下，最終以13:4擊敗委內瑞拉，也搶下本屆U18的首勝。

委內瑞拉首戰就輸球，總教練阿爾瓦雷斯表示，投手群的表現比較不理想，打擊的發揮則是相當出色，「昨晚才剛到臺灣，球員們感到有些疲憊，沒有太多時間調整，但下一場比賽只要做些微調，相信能拿下勝利。」

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